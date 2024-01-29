鄧振中2月底 有望再與戴琪見面

據了解，經貿辦總談判代表鄧振中有望在2月底與美國貿易代表戴琪再碰面 ，也有可能催生台美21世紀貿易倡議第二階段實體談判時間。不過如果按國際經貿談判流程，上次已經在美國開會，下次如果要召開實體會議，有望會在台北登場。

台美21世紀貿易倡議首批協定簽署，去年8月啟動第二階段首次實體談判後，至今仍未透露出第二次實體談判跡象，對此，行政院經貿辦官員坦言，雙方持續都有在進行視訊會議及資料交換，但對於第二次實體談判時間仍未討論到。

該官員說，如果真的要有第二次實體談判會議，按照正常程序來看，應該會是在台北碰面，但實際情形仍要等與美方討論後才會明朗。

據悉，鄧振中2月底將赴阿布達比參加WTO貿易部長會議時可望與戴琪碰面，加速推進台美貿易談判進展。我方也不排除與其他國家安排雙邊會談。

另外，對於台美21世紀貿易倡議第一階段到底何時可以正式上路施行，知情官員表示，目前美方仍在進行最終行政作業流程，台灣方面都已經準備好，就等美方行政作業流程通關就可立刻上路。