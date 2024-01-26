2023年稅收又超徵！許銘春盼撥補勞保基金不低於300億元

2023年歲入歲出將確定有賸餘，勞動部長許銘春今（26）日表示，希望爭取撥補勞保基金、填補基金水位，希望能不低於新台幣300億元，若越多，當然越好。

2023年稅收預估超過預算，各界關注此筆經費將運用於勞健保撥補或是增資台電？勞動部長許銘春今接受媒體聯訪指出，希望能爭取多撥補勞保基金，維持基金水位。至於希望爭取的數額，許銘春則說，希望比300億元高，當然越多越好。

財政部11日公布2023年全國總稅收新台幣3兆4319億元、年增5.7%，創新高，財政部預估全年稅收再超徵3,617億元，由於連三年超徵率超過一成，也讓民眾對「還稅於民」有所期待。不過，政院人士表示，整體稅收包含中央、地方，還沒有做最後估算，最終金額尚未定案。

政府近年多次撥補勞保基金，除了每年度總預算案外也包含疫後特別預算，從2020年起，政府累積撥補勞保基金已高達2,670億元。

政院人士指出 ，總預算連續七年都有稅入稅出的剩餘，2022年更高達近5000億，讓我們在疫情之後能強化社會韌性，讓全民共享經濟的成果，2023年確定有總預算稅入稅出剩餘，政府也會將廣納社會意見，就總體的剩餘情形進行商討。

台灣將步入超高齡社會，持續加重勞保財務壓力。勞動部長許銘春曾多次重申，勞保是政府的保險，絕對會負起最終給付責任，也認同「撥補法制化」。

許銘春還曾提到，勞保年改因牽涉各類型勞工、人數多達千萬，以及60萬投保單位權益，必須多方面與各界對話，「有共識後再前進」；她強調，雖然勞資有不同看法，但在「撥補」這項至少有共識，且政府已積極進行，對整體勞保基金財源穩定有幫助，「撥補一定會持續」。