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中市去年第四季經濟指標 12項奪六都之冠

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
第五屆台中購物節圓滿落幕。圖/台中市政府提供
第五屆台中購物節圓滿落幕。圖/台中市政府提供

經濟部公布去年第四季統計資料，台中相較前年同期，共計12項經濟指標奪下六都第一，為108年統計以來最佳成績。台中市經發局表示，無論是商業登記或公司登記，家數及資本額都有顯著提升，顯示台中整體經濟環境及商機可期。

經發局長張峯源表示，相較前年第四季，台中商業登記家數成長5364家，成長率4.21%；商業登記資本額成長11.83億元，成長率5%；公司登記家數成長3956家，成長率3.48%；公司登記資本額成長率5.82%。觀察第四季的商業登記概況，家數及資本額前三大行業均為批發及零售業、營建工程業、製造業；而第四季的公司登記情形，家數以製造業、營建工程業、專業科學及技術服務業居前三大；資本額則同樣以製造業居冠，金融及保險業及不動產業分居第二、三名。

張峯源說，據經濟部統計，去年全台零售業年營業額達4兆5760億元，創歷年新高，而台中接連以鍋烤節、台中購物節打造節慶商機，年底以聖誕節、跨年演唱會等活動，刺激消費，帶動商業登記明顯成長；另各大百貨零售業皆開出銷售紅盤，如新光三越與大遠百分別以258億元、214億元業績續寫新頁，加上三井LaLaport、七期誠品生活480加入營運，大台中百貨零售市場可望正式突破千億大關。

張峯源說，台中為製造業重鎮，投資台灣三大方案台中家數截至今年1月底已達291家，維持六都第一，業者都是來自各領域的隱形冠軍。另外，自109年至去年，新登記工廠家數累計4839家，在市府積極輔導工廠合法化的努力下，自110年6月「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布至今年1月25日止，台中目前已核定15家用地計畫書，展現全國第一的高效率。

經發局指出，據內政部統計，台中去年1至11月「核發建照總樓地板面積」達528萬平方公尺，其中「辦公類核發建照總樓地板面積」相較前年同期成長55萬平方公尺，而「核發建照總樓地板面積」以及「辦公類核發建照總樓地板面積」2項數據也均為六都第一，展現台中商業辦公市場的蓬勃潛力。

製造業 零售業

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