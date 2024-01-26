快訊

熊霓戀上江大成！胡瓜「不爽背鍋」打破沉默：當初為什麼不澄清？

十二星座財富自由排行榜！賺錢小能手金牛奪冠 他們太愛美守不住財

春安勞檢首日突檢 中龍鋼鐵3項缺失、1停工罰30萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影

勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，其中中部預計安檢1500家，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠，共發現3項缺失，包括軌道平台沒有做防護、施工架工作平台開口沒防護，有墜落之虞，以及輸送帶有捲夾危害，其中停工1處，罰款30萬元。中龍鋼鐵總經理呂紹榮強調，缺失部分檢討並改進，預計春節前完成改善，讓員工安心過年。

中龍鋼鐵為中鋼公司100% 持股子公司，春節期間未停爐，有1000多名現場員工分四股輪班。

中部春安聯合督導檢查今天上午8時，由勞動部次長許傳盛、職安署副署長林毓堂、中區職安中心主任李文進，聯合台中市副秘書長張大春、勞檢處副處長許瀚丞等人率隊，突擊檢查中龍鋼鐵W2煉鐵廠二號高爐作業區，巡視注入、出鐵間及燒石灰場儲區。

許傳盛說，選定中龍鋼鐵是因為鋼鐵業在春節期間進行各項機具整修，廠商也有趕工、加工，因此春節期間，從今天起展開各大工作場域加強安全工作檢查，目的是讓營運單位注意並維護好工作場域安全。

李文進說明，3項缺失包括W2 熱風爐天車區固定式起重機作業平台、料廠第一棚架上軌道平台等處沒有做防護，包括鐵門未上鎖，工作台開口沒有綁好等，這二項有墜落之虞；另外，W2水淬爐石輸送帶及轉軸未設符合規定護罩，有夾捲危害，這三項缺失裁材罰30萬元，另外，工作台開口沒有綁好、有墜落之虞，勒令局部停工，限期春節前改善。

張大春說，鑑於年關將近，各行各業因歲末趕工、修繕等臨時性及動態性作業增高，為避免勞工於歲末、新春期間受傷，造成職災高峰期，市長盧秀燕關心勞工安全，藉由加強春安檢查，宣示台中市政府保護勞工職場安全衛生決心，提醒雇主及勞工加強歲修及趕工安全管理，保障勞工安全。

職安署檢查發現，中龍鋼鐵W2固定式起重機作業平台，未設護欄。圖／職安署提供
職安署檢查發現，中龍鋼鐵W2固定式起重機作業平台，未設護欄。圖／職安署提供
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影
職安署檢查發現，水淬爐石輸送帶及轉軸未設符合規定護罩。圖／職安署提供
職安署檢查發現，水淬爐石輸送帶及轉軸未設符合規定護罩。圖／職安署提供
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影
勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠。記者趙容萱／攝影

鋼鐵 工安 春節

延伸閱讀

可預約了！南市春節身障照顧不打烊 也不增加額外收費

春節年貨囤太多影響逃生 桃園某賣場搶商機卻先吃罰單

春節機票一位難求 陳玉珍協調軍機投入春節輸運

「賣春聯的要罵我了」 彰化這公所送春節比去年多五倍

相關新聞

春安勞檢首日突檢 中龍鋼鐵3項缺失、1停工罰30萬元

勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，其中中部預計安檢1500家，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠，共發...

影／高市府偕勞動部聯檢石化廠 12項缺失共罰16萬元

高雄副市長羅達生、勞動部次長王安邦，今天上午率領勞工局、勞動部職安署，前往林園工業區實施石化廠春安聯合督導檢查。羅達生說...

台經院：外需回溫 預測今年國內經濟成長率為3.15% 但物價上修

台灣經濟研究院今天發布調查結果，2023年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，12月服務業與營建業...

是否拒發數位貨幣？陳冲：相較 Fed 扭捏作態 川普好歹勇於表態

本周美國前總統川普贏得第二場初選，投票前夕川普宣布，為使國人免於另一場政府暴政（Tyranny），「作為總統，絕不容許發...

為南向台商提供綠電 微電能源與越南西貢電信簽太陽能開發合作備忘錄

一向強調「太陽能即服務」的微電能源公司，打進國際盃，本月22日與越南最大工業區開發商西貢電信（Saigontel，屬西貢...

星展馬鐵英：台灣今年經濟成長將重返「亞洲四小龍」最佳

星展銀行昨（25）日舉行2024年第1季經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英會中用「不確定性中的機遇」八字形容台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。