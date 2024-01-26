春安勞檢首日突檢 中龍鋼鐵3項缺失、1停工罰30萬元

勞動部今啟動全國北中南同步春安聯合勞動工安檢查，其中中部預計安檢1500家，今首日突擊檢查位於台中龍井的中龍鋼鐵廠，共發現3項缺失，包括軌道平台沒有做防護、施工架工作平台開口沒防護，有墜落之虞，以及輸送帶有捲夾危害，其中停工1處，罰款30萬元。中龍鋼鐵總經理呂紹榮強調，缺失部分檢討並改進，預計春節前完成改善，讓員工安心過年。

中龍鋼鐵為中鋼公司100% 持股子公司，春節期間未停爐，有1000多名現場員工分四股輪班。

中部春安聯合督導檢查今天上午8時，由勞動部次長許傳盛、職安署副署長林毓堂、中區職安中心主任李文進，聯合台中市副秘書長張大春、勞檢處副處長許瀚丞等人率隊，突擊檢查中龍鋼鐵W2煉鐵廠二號高爐作業區，巡視注入、出鐵間及燒石灰場儲區。

許傳盛說，選定中龍鋼鐵是因為鋼鐵業在春節期間進行各項機具整修，廠商也有趕工、加工，因此春節期間，從今天起展開各大工作場域加強安全工作檢查，目的是讓營運單位注意並維護好工作場域安全。

李文進說明，3項缺失包括W2 熱風爐天車區固定式起重機作業平台、料廠第一棚架上軌道平台等處沒有做防護，包括鐵門未上鎖，工作台開口沒有綁好等，這二項有墜落之虞；另外，W2水淬爐石輸送帶及轉軸未設符合規定護罩，有夾捲危害，這三項缺失裁材罰30萬元，另外，工作台開口沒有綁好、有墜落之虞，勒令局部停工，限期春節前改善。