為南向台商提供綠電 微電能源與越南西貢電信簽太陽能開發合作備忘錄

一向強調「太陽能即服務」的微電能源公司，打進國際盃，本月22日與越南最大工業區開發商西貢電信（Saigontel，屬西貢投資集團）以及美方越南能源基金（Energy Capital Vietnam）共同簽署再生能源平台合作備忘錄，選定首個300MW（百萬瓦）示範場域，共同投資開發越南工業園區級別的再生能源設施，涵蓋太陽能電網、儲能、綠電直供模式。

微電能源董事長王愍迪說，微電能源是首家以能源管理的角度前進國際的「能源綜合服務商」，微電以數據為基礎，進行氣候預測、監控分析與設備營運、光儲調配到綠電直供等能源整合服務，並將相關技術整合為微電網層級的企業RE比例結算，藉掌握「綠能數據」來優化電力使用效率。微電能源與西貢電信的合作案，將藉由300MW的場域展示雙方於微電網領域的工業區開發、電力系統技術到智慧能源服務，將成為台商企業在東南亞達成減碳承諾的夥伴。

微電能源補充，此次與西貢電信合作的示範園區電廠預計在今年底動工，並將以綠色能源管理服務模式打造工業園區再生能源的使用與管理示範案場，供應進駐廠商的綠電需求。

微電能源表示，隨著美中競爭、地緣政治等影響，全世界許多產業也開始加速生產製造供應鏈的重整，越南也成為此波「去中化」後國際企業投資的重鎮，也是台灣新南向政策下的重要據點。越南在工業、製造業高速發展，足夠的電能就成為當地政府的挑戰，再加上過去越南以水力發電為主要電能來源，一旦遇到像去年的乾旱與酷暑，則會造成電力挑戰，衝擊生產。

積極發展再生能源成為越南的重要工作，然而快速增加的再生能源與原有電網的架構及運作無法直接匹配相容，需要更多的時間才能解決電網更新的問題。根據越南政府第八版電力發展規劃(PDP8)，鼓勵企業投入再生能源發電自發自用，並採用儲能系統來改善缺電、供電和穩電問題，同時降低現實基礎設施未跟上發展腳步所導致的電量、電網問題。

微電能源與西貢電信簽署合作備忘錄，將與越南當地團隊一同籌組並廣納太陽能團隊，微電將以綠電服務的模式，整合相關資源，從太陽能案場開發、建置、維運及管理，自綠電源頭便開始解決碳排係數問題，應用台灣綠電憑證和綠電交易的經營經驗，協助企業達RE100的要求。