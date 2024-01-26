工總提3建議 盼兩岸維繫ECFA

工總昨舉行理監事聯席會議，理事長苗豐強表示，目前台灣在政治、經濟、社會、產業結構、基礎建設上面臨各項挑戰；由於經營環境日益困難，盼新政府能實實在在、不急功近利地面對產業困境，協助解決問題並從安定兩岸關係、推動淨零轉型、調整勞動政策等三大面向提出建議。

苗豐強也說，由於台灣面對大陸一直難有共識，以致政策不但存在巨大分歧且破碎，且嚴重影響台灣發展。

他首先希望兩岸恢復正常交流，建立社會共識，安定兩岸關係；兩岸緊張關係的緩解，可從善意的堆疊開始，因此，建議政府解除我方組團赴陸每天二千人的不必要限制，同時，從生活面、政策面，善待合法來台的陸籍人士。

其次，就是基於「民間先行、政府支持」原則，藉由經貿領域交流，累積雙方互信與善意，鼓勵民間、地方，赴陸交流互動。

苗豐強表示，ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）是兩岸經過重重困難所簽訂的重要協議，得來不易，目前ＥＣＦＡ仍是維繫兩岸經貿交流、產業合作最重要的臍帶，為兩岸許多產業如石化、紡織、機械業等提供重要的合作平台，因此，兩岸不但應該共同努力維繫ＥＣＦＡ，並在ＥＣＦＡ的基礎上，推進兩岸產業合作。

苗豐強指出，新政府應立即盤點二千多項限制大陸產品進口清單，並與相關產業界溝通後，適時開放對台灣產業衝擊較小的對陸禁止輸入產品項目，進而創造協商空間，維繫並推進ＥＣＦＡ。

苗豐強也呼籲，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，俾規劃最適切的發電結構，以確保二○三○年供電無虞及達成減碳階段目標，核電可作為基載能源，增加調度彈性。

苗豐強也說，政府應檢討勞動政策，以健全國內人力資源的供需；為解決缺工問題，他也呼籲政府應以更開放彈性的作法調整移工政策，包括積極開發新的移工來源國，同時延長續聘年限等。