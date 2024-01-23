美維持韓國電力變壓器反傾銷措施 法人：這兩檔重電股看俏

美國商務部日前決議，將維持針對韓國進口電力變壓器的反傾銷措施，投顧法人評估，此一結果將導致美國變壓器持續供不應求，帶動相關台廠營收成長，持續看好有能力爭取相關商機的士電（1503）、華城。

大型本國投顧指出，經過第二次落日複查後，美國商務部決議將維持自2012年以來對韓國變壓器廠的反傾銷措施，即分別對HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy Industries課徵14.95%、29.04%反傾銷稅。

事實上，Hynudai、Hyosung為因應反傾銷問題，分別於2011年、2019年透過在美國本土建立新廠及收購既有廠房，以滿足客戶訂單，法人認為，韓廠將維持原有策略，以美國當地產能供應美國市場、並以韓國產能供應其他如歐洲及中東市場。

隨美國基礎建設支出增加，法人預估，美國本土的輸電容量至2035年需擴增114%，其中，變壓器總進口需求將達800至1,000億美元，目前國際大廠交貨時間已拉長至二年以上，相對台灣廠商可於一年半內交貨，提高美國電力公司洽單意願。

在美國維持對韓國變壓器的反傾銷下，法人評估美國變壓器供不應求情勢將大致不變，且台廠相對於韓廠在變壓器出口將具有競爭優勢。

截至2023年11月，美國變壓器進口金額已達2022年全年比重136%，而2023年全年台灣變壓器外銷美國金額更年增124%，法人看好美國市場將持續帶動台廠營收成長，並預估士電、華城2023至2025年美國營收年複合成長率分別達89%、47%。