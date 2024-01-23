去年零售、餐飲營業額創歷史新高 今年會繼續旺下去

內需熱絡。經濟部今（23）日指出，2023年全年零售業營業額4兆5,760億元，餐飲業營業額達1兆279億元，雙雙創歷年新高紀錄，分別為連續八年、連續二年的正成長態勢；年增率分別達6.9%及18.8%，後者增幅創下歷年次高紀錄，僅次於2022年年增18.9%。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，零售業中網路銷售額，因業者持續投放多元促銷活動，並積極拓展網路銷售管道與擴增商品品項，2023年全年網路銷售額為5,035億元，創有統計以來新高，年增2.1%。

隨著農曆年關將近，送禮尾牙多，經濟部分析，今年1月零售業營業額將續旺，惟基期愈來愈高，預期1月微幅成長約3%；餐飲則因為去年1月高基期下，1月營業額將轉呈年減6.2%至年減3.2%。

至於批發業，2023年全年營業額11兆7,731億元，為歷年第3高，但年減7.3%，為歷年來次低，換言之，成長率表現可說是史上第二差。經濟部分析，批發業因進入消費性電子銷售淡季，預期營業額較12月減少，但與上年同月相比，受惠AI 應用商機拓展，相關供應鏈業績續增，加以2023年1月因農曆春節長假工作天數較少，預期2024年1月批發業營業額年增率可望轉呈正成長。

黃偉傑指出，2023年12月零售業營業額4,075億元、年增1.1%；餐飲業營業額941億元，年增7.5%。已分別呈連續28個月、20個月正成長態勢，反映國內內需旺盛。

展望今年1月，黃偉傑分析，零售業因農曆年關將至，年節應景商品、汰舊換新及贈禮抽獎等新春商機顯現，營業額可望延續成長態勢；餐飲業受惠企業尾牙、部門聚餐之高峰期，營業額可望較上月增加，惟上年同月因逢農曆春節長假消費旺季，墊高比較基數，營業額恐較上年同月減少。