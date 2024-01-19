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高鐵工會醞釀罷工落幕！勞資共識總獎金6個月史上最高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖／取自台灣高速鐵路股份有限公司企業工會
圖／取自台灣高速鐵路股份有限公司企業工會

台灣高鐵企業工會不滿年終獎金太低，醞釀春節發動罷工，勞資雙方今2次協商達共識，等同罷工行動落幕。工會表示，此次年終獎金已從2.3個月爭取提升到3.8個月，總獎金額超過6個月，是史上最高，另也額外爭取「113年度指定日期激勵金」，今年有6個出勤日每人可領500元。

台灣高鐵公司年終獎金2.3個月，高鐵企業工會不滿太少，認為應提高至4個月，並醞釀發動罷工。勞資雙方10日進行調解，今於台北市勞動局進行第2次調解。

台灣高鐵企業工會今宣告，年終獎金爭議終告成功，其中包括原有的12000元營激勵金、平均2.2個月績效獎金，及由2.3個月提升到3.8個月的年終獎金，總獎金額超過6個月，是有史以來最高獎金，工會另也額外爭取「113年度指定日期激勵金」，出勤同仁每人每日定額500元。

工會表示，台灣高鐵公司疫後的營收成長有目共睹，依據去年所發布的公告，卻僅發放2.3個月年終獎金，引起所有員工譁然。為因應員工訴求，工會決定發起爭議行動。

工會指出，根據此次與高鐵公司協商過程，高鐵公司往年提撥總獎金最高數額為4.2個月，在工會強烈的要求下，最後爭取結果為總獎金數額提升至6個月，其中績效獎金比照疫情前營收最高年度的2.2個月，年終獎金則為3.8個月。

另外，工會也說，2023年盈收創佳績也反映在旅客數及工作壓力上，為感勉員工工作負荷量倍增，工會也爭取節日旅運量較大的日期給予當日出勤同仁每人每日定額500元激勵金，113年雙方合意日期為4月3日、5月10日、6月7日、9月13日、10月9日、12月27日。

工會表示，雙方將就未來年終獎金制度化、調薪制度化、指定日期激勵金制度化持續協商，感謝交通部及勞動部居中協調此次爭議案，與高鐵公司和董事會願意理性協商。

台灣高鐵公司表示，感謝全體同仁配合公司政策，堅守崗位、共同努力，為旅客提供安全、便捷、舒適的旅運服務，並獲得董事會肯定公司整體經營的良好績效成果。國人最重視的春節疏運即將到來，期盼同仁上下一心、勞資攜手合作，實踐台灣高鐵作為國家骨幹運輸的責任與承諾，以不負董事會、全體股東以及社會各界期許。

年終獎金 罷工

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