經部預告躉購費率 降光電收購價

經濟部昨天預告今年再生能源躉購費率，太陽光電模組價格持續走跌，太陽光電業者最關切的太陽光電躉購費率僅微幅下修。其中屋頂型一瓩以上、不及十瓩，維持去年度費率水準，並增訂不及一百瓩的太陽光電屋頂型級距，以鼓勵小規模屋頂型太陽光電。

國內再生能源主要依據政府的電能躉購制度（FIT），由台電保證收購廿年，費率根據每年成本等各項因子調整，業者認為工資上漲、通膨未降，主張維持原價，應在每年年底預告躉購費率價格，遲至昨天預告。