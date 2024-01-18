商研院今二次簽署合作 推動大專ESG永續助理管理師認證

為持續培育綠色人才，商研院今(18)日再度攜手ESG永續發展協會、宇柏資訊推動大專院校「ESG永續助理管理師認證」第二場簽署儀式。去年商研院已與14所大專院校簽署協議，加上本次的22所，目前已有36所大專院校正式達成合作共識。

商研院表示，今日現場由商研院董事長許添財、社團法人ESG永續發展協會執行長陳護木，以及宇柏資訊董事長秦玉玲共同見證。

商研院董事長許添財表示，此次活動不僅持續匯聚ESG永續發展相應的產業人才，攜手合作培育卓越的師資團隊，並加速擴大落實推動「ESG永續助理管理師」的認證工作。透過此一專案合作計劃，在大專院校進行系統性的ESG永續教育種子師資培力與標準課程教學推廣，可進一步嘉惠莘莘學子在走出校門前就已具備將來就業時，實際參與各層面永續發展管理工作的相關職能。這對擁有150幾萬家中小企業組織的台灣加速推動ESG永續發展目標上，特具確實有效的意義。

商研院院長王建彬指出，2023年商研院已完成與14所大專院校簽署合作協議，再加上這次的22所，目前正式合作的大專院校數量達到36所。值得一提的是，今年亦計劃將ESG相關知識引入東南亞台商，預計推出越南、泰國等地的ESG台商課程。在台灣方面，則將推出第十一期「二代經營實學班」以及第三期的「三五精進班」，這將有助於培育更多具有專業且具備國際競爭力的ESG永續人才。

商研院表示，本次計有22所大專院校代表簽屬合作備忘錄，包括中國科技大學校長陳振遠、南華大學校長林聰明、國立中正大學副校長郝鳳鳴、國立暨南國際大學副校長胡秀華、嶺東科技大學副校長楊永列、樹德科技大學副校長蘇中和，以及德明科技大學、慈濟大學、慈濟科技大學、崑山科技大學、國立嘉義大學、國立雲林科技大學、國立高雄大學、國立屏東科技大學、國立虎尾科技大學、國立東華大學、國立中興大學、建國科技大學、長榮大學、吳鳳科技大學、弘光科技大學、中臺科技大學等校代表