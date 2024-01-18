卜蜂董座看大宗物資：紅海危機致運費揚 穀物產量穩定 第一季價格持穩

卜蜂（1215）董事長鄭武樾今（18）日談到大宗物資，他說，美國、巴西、阿根廷的黃豆和玉米產量穩定，但紅海危機導致運費增加，加上全球經濟尚未完全復甦，需求減弱，彼此相抵銷下，第1季大宗物資價格有望持穩。另外，對卜蜂今年營運，他持審慎樂觀態度，希望能比去年持續成長。

此外，豬雞肉行情來看，豬肉國際銷量不佳，中國大陸生產過剩，台灣又有環保問題，每年要增加豬的數量很困難，他認為，價格會修正後再上來，若跌價約每公斤約83-85元，修正回來約85-90元；雞價則看今年禽流感這變數，若不嚴重，春節後雞肉市場有望平穩。

卜蜂去年全年營收為292億元，年增0.69%，創下歷史新高點，法人估算，獲利和每股純益（EPS）亦有望創高。鄭武樾說，今年仍希望持續成長，持審慎樂觀態度。

而卜蜂近三年來持續投資，2021至2023年都投資超過20億元，也讓公司獲利每年增加，今年預計投資20億，將鎖定加工廠和農場，飼料廠已差不多建置完成，6月桃園肉品分切場將開始營運，南部屠宰場去年起已試營運，整體來看，今年第1季有望持平。

他也指出，政院決議大宗物資降稅延至今年3月，調降後營業稅全免；廠商為此大量進口穀物，導致供過於求，甚至跌價求售，這並非好的現象，因此要看政府今年3月後的政策是否持續降稅。

至於蛋價，他認為，未來價格會平穩，只是仍要看禽流感未來是否嚴重，一旦疫情嚴峻必定會影響蛋價。