工商界籲核能納入基載電力

三三會理事長林伯豐昨天針對能源議題再提建言，提醒政府應重新檢討能源政策、零碳核能納入基載電力，以減少排放並提高能源效率。金仁寶集團董事長許勝雄則說，台灣是海島經濟，若能源全靠進口，對台灣能源政策確實會產生很大衝擊，就沒辦法擁有「有競爭力」的成本。

三三會昨天舉行例會，林伯豐表示，COP28已經閉幕，重要結論包括全球增加三倍再生能源裝置容量，提高兩倍能源效率；逐步減少燃煤電廠；加速發展零碳／低碳排技術，例如再生能源、核能、CCUS及氫能等。

林伯豐說，台灣是出口導向國家，且為國際上重要供應鏈，需要同時進行減碳和能源轉型，代表三三會提出十項建議，包括台灣仰賴化石燃料發電比率高達百分之八十，政府要重新檢討能源政策，將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電，以減少排放並提高能源效率。

其他建議包括盡速訂定明確的節能效率目標、審慎處理對化石燃料補貼及油水電價調整、運具電氣化應擴及貨車、大卡車，應要求航空、海運使用低碳燃料、評估對進口商品課徵碳關稅等。此外，林伯豐建議碳費課徵不超過台幣一百元。

許勝雄則在出席仁寶旺年會時被問及台電虧損、核電廠延役、核四重啟等問題。

許勝雄表示，自己已不想討論政治與政策議題，但是針對台電虧損問題，「我認同台電虧損最後終究還是全民負擔，應該讓台電有合理成本可健康營運，台灣是不是只靠綠能，就能維持穩定合理售價？這是我們真的要思考的。」

許勝雄說，現在大家也在討論小型核電廠發電機制，「技術雖可解決，但核廢料處理問題仍須討論，要能有效降低影響，或提升核廢料處理能力」。