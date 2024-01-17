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選後核電延役有譜？台電董座：要修法、提出延役規畫

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電代理董事長曾文生。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台電代理董事長曾文生。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

選後能源政策動向備受關注。台電代理董事長曾文生今（17）日表示，預期新國會將會討論核電延役議題，台電也做好準備。核電廠延役須修改「核子反應器設施管制法」及相關子法，接著台電提出延役計畫並經審查；此外，核二廠乾貯要能得到地方政府同意。

相關人士說明，核電廠延後役必須修改「核子反應器設施管制法」第6條第2項「核子反應器設施運轉執照之有效期間最長為四十年」，以及「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條「核子反應器設施運轉執照有效期間累積達四十年，仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前5年至15年」提出延役申請。

曾文生日前表示，新國會上路後，對能源使用與選擇將有更多討論，台電會準備充分資料進行報告，台電也一定會遵照政府、國會決定執行。曾文生今天出席2024台電技能競賽，接受媒體訪問時表示，核電廠延役必須修法。

曾文生表示，未來新國會，「我們覺得會被找去考試，所以先做模擬考」。而核電延役牽涉修法問題，需要修改「核子反應器設施管制法」針對核電機組運轉40年限制及申請延役年限；台電作為國營事業，若國會有提出，都會做該做的評估，包含遇到的所有問題。

他表示，假設國會決議朝向延役規劃，修法是其中一個關鍵，接著台電提出延役計畫並經審查，另外，核二廠乾貯要能做，意即地方政府同意問題。

至於核電廠延役多久才具經濟效益，曾文生說，包含工程費用等都皆須評估。

外界認為，核電延役對電價有穩定作用。台電總經理王耀庭說，核二、核三若要延役，首先要進行技術評估，技術評估時則會依據延役長度不同，例如10年、20年，而影響投資項目，成本是否符合要都須計算，以及發電量規模，才能知道對電價的影響。

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