台幣劇貶 央行喊話 將適度調節
新台幣貶勢劇烈，市場擔憂匯市是否供需失衡。央行外匯局局長蔡烱民昨（16）日對市場喊話，假設供需出現明顯失衡，波動大，央行將會適度調節，以維持新台幣動態穩定。
央行昨日晚間發四點聲明，指出近期匯率變動反映國際美元走勢，惟新台幣匯率仍屬相對穩定。第一，去年底因市場樂觀預期美國Fed將於2024年3月開始降息，美元指數明顯走弱，外資資金鉅額集中匯入，導致新台幣匯率大幅升值。
第二、今年以來，受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）等官員淡化Fed即將降息預期 ，加上近期公布美國通膨數據高於市場預期，且勞動市場仍具有韌性，帶動美元指數反彈1.55%。
第三，國際美元走強影響，導致外資資金持續流出，今年以來新台幣對美元匯率貶值2.09%，惟貶幅小於日圓、韓元及泰銖，顯示新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。第四，外資資金進出國內匯市頻繁，央行持續密切注意資金進出情形。假設外匯市場供需明顯失衡，央行就會進場調節。
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