AI熱潮會泡沫化嗎？ 商研院董座許添財這樣說

AI熱潮會泡沫化嗎？商研院董事長許添財今（15）日表示，只要生成式AI能夠加快速度應用在類似手機等生活需求上，就不可能發生泡沫化的疑慮。此外，面對當前詭譎多變且復甦力道不足的經濟局勢，許添財認為，選後新政府應儘速推出新經濟政策，企業則應積極走出去，主動找訂單、找客戶，而不是等訂單上門。

商研院今舉辦年終媒體餐會，許添財表示，2024年商研院的核心量能在強化服務業綠色永續專業智庫定位，推動中小企業邁向淨零，並因應經濟部商業署成立，公司法制研析需求增加，商研院將成立商業法制研究組專責單位，並透過有系統分析地緣政治、美中貿易戰、供應鏈重組及建議作法，以利台商升級轉型，建立韌性供應鏈。

媒體關心選後的財經人事佈局，今年任職滿七年的許添財先是幽默說，「我沒有七年之癢，不會跑」，隨後更率領商研院一級主管秀出實績戰果。2023年商研院共輔導2,366家企業、協助企業營收增加6.15億元、促進企業增加投資832.46億元、培訓服務業人才7,561人次，並發表七件創新營運模式。

至於輔導廠商類型及家數，以協助服務業科技化為大宗占1,190家，媒合、到廠服務698家，國際行銷與出口拓展300家，企業轉型升級輔導137家，製造業服務化則有41家。

許添財並指出，商研院近年的發展在政府補助計畫部分呈逐年減少，2023年再降低為9.2%，民間收入則逐年增加，2023成長12.8% 。

展望2024年，許添財表示，商研院推出二大產業服務平台，一是碳盤查平台，其二則是商圈分析服務平台，並將協助國家進行ESG人才培育，除首開國內碳資產 管理班，還將從22所大學向下紮根，協助學生ESG的培訓考證，以及推動循環經濟產業輸出海外。