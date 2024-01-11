薪水都被通膨吃掉！2023年前11月實質薪資年減0.97% 近七年首度負成長
行政院主計總處今（11）日公布薪資統計結果，2023年1至11月經常性薪資平均45,457元、年增2.45%，總薪資58,598元、年增1.47%，但卻是近七年最低增幅。另，剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.02%，為連續三年負成長，實質總薪資則是年減0.97%，為近七年首度負成長，二指標性薪資數據皆落入負成長，顯見薪水都被通膨吃掉。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，2023年前11月實質經常性薪資和實質總薪資雙雙落入負成長，主因出口疲弱、物價偏高，加上2022年高基期因素影響，使得2023年前11月的薪資增幅不及2022年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言