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薪水都被通膨吃掉！2023年前11月實質薪資年減0.97% 近七年首度負成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處今（11）日公布薪資統計結果，2023年1至11月經常性薪資平均45,457元、年增2.45%，總薪資58,598元、年增1.47%，但卻是近七年最低增幅。記者林俊良／攝影
行政院主計總處今（11）日公布薪資統計結果，2023年1至11月經常性薪資平均45,457元、年增2.45%，總薪資58,598元、年增1.47%，但卻是近七年最低增幅。記者林俊良／攝影

行政院主計總處今（11）日公布薪資統計結果，2023年1至11月經常性薪資平均45,457元、年增2.45%，總薪資58,598元、年增1.47%，但卻是近七年最低增幅。另，剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.02%，為連續三年負成長，實質總薪資則是年減0.97%，為近七年首度負成長，二指標性薪資數據皆落入負成長，顯見薪水都被通膨吃掉。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，2023年前11月實質經常性薪資和實質總薪資雙雙落入負成長，主因出口疲弱、物價偏高，加上2022年高基期因素影響，使得2023年前11月的薪資增幅不及2022年。

薪資 物價 通膨 薪水

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