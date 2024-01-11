CES未來車科技 「軟體定義車」成主戰場

每年CES（消費性電子展）新車科技都是一大亮點，「軟體定義車」今年成為各大廠商競逐焦點。工研院產科國際所產業分析師王宣智指出，汽車透過更新軟體提升功能將可望延長使用壽命，有助達成永續目標。

「軟體定義車」（Software-Defined Vehicle）今年在CES現場大放光芒，許多品牌像是美國的亞馬遜公司（Amazon）、韓國的LG、德國的博世（Bosch）紛紛展示此類型概念車。

提到「軟體定義車」，電動車大廠特斯拉（Tesla）具代表性，車子功能經由軟體不斷更新、提升功能，此次CES顯示出各大品牌接受度增加，LG甚至在發布會表示，汽車產業已進入下個令人興奮的篇章，一個「軟體定義車時代」。

工研院產科國際所產業分析師王宣智觀察，「軟體定義車」在過去CES展還未被廣泛討論，今年CES上，包括車廠、一級供應商、雲端服務供應商、大型消費電子業者紛紛提出「軟體定義車」，從各自領域切入這個市場。

王宣智分析，「軟體定義車」最大好處是可以延長產品壽命，許多功能若可透過軟體加值提升，滿足特定需求，便可再多用幾年，「有助達成永續目標」。

此外，人工智慧（AI）興起後，車商跨界合作，嘗試在產品內導入AI，也是此次展場另一個亮點，像是亞馬遜與賓士（Mercedes-Benz）合作，在車內安裝大型語言模型。不僅是一般轎車，建築車輛如挖土機也導入AI。

HD Hyundai在展場展示「未來工地」概念，被視為將徹底改變建築工地樣貌。

王宣智說，2020年觀展時，廠商多以遠端控制概念實現無人工地的目標，然而遠端操控代表每一台車可能都還需有一個人操控，今年已進化為導入AI的自動挖土機，等同「一個人可操控整個工程車隊」，車商願景朝向人不用進入工地，也是趨勢變化。

隨著未來車需求複雜度提升，此次CES汽車產業「跨域結合」更加緊密，包括在車載娛樂系統方面，谷歌（Google）今年也將與日產（Nissan）和福特（Ford）等品牌合作，讓應用程式如Google地圖和助理直接顯示於螢幕上；停車時也可瀏覽Chrom內容、收看特定節目。