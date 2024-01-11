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人力銀行調查56.8%企業今年第1季有加薪計畫 平均加薪4.1%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
yes123求職網「龍年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」發現，與2023年第4季相比，展望2024年第1季景氣，企業樂觀度回升。上班族示意圖／ingimage
yes123求職網「龍年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」發現，與2023年第4季相比，展望2024年第1季景氣，企業樂觀度回升。上班族示意圖／ingimage

即將度過選前觀望氣氛，因此在大選過後，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？想解決缺工問題，資方有望持續加薪嗎？yes123求職網「龍年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」發現，與2023年第4季相比，展望2024年第1季景氣，企業樂觀度回升。資方「淨樂觀比率」為+20.6%，遠高於2023年同期的+2%，「樂觀度」創下七季以來新高。56.8%企業今年第1季有加薪計畫，預計加薪平均4.1%。

調查顯示，56.8%企業持平看待今年第1季景氣，樂觀比例31.9%，悲觀占11.3%：把樂觀與悲觀比率相扣除後，得到的資方「淨樂觀比率」為+20.6%，2023年同期則為+2%；相較上一季的數據，去年第4季「淨樂觀比率」是+18.5%，代表資方看法「持續正向」，而且「樂觀度」更創下七季以來新高。

相形之下，對於龍年首季景氣，上班族依舊小心面對。持平看待的有60.7%，樂觀的佔21.2%，悲觀看待的有18.1%：相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比率」是+3.1%，兔年同期則為-8%；相較去年第4季的調查，前一季是+0.7%，勞方「樂觀度」也創下七季以來新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟全面性「邊境解封」已超過一年，資方對今年的景氣看法轉趨樂觀。像是「外銷導向」廠商，逐漸走出去年接單衰退的陰霾，緩步恢復正成長；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，以及寒假旅遊旺季的加持。

另一方面楊宗斌認為，由於正值年關前後，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；還有面臨「物價漲、薪水難漲」的悶職場環境，恐怕也無法有過度樂觀的預期心理。

接下來的薪酬規劃，網調查顯示，合計56.8%企業在2024年第1季有加薪計畫，明顯高於去年同期的48.2%，不過仍低於前年首季的58.3%。其中又分成：42.7%計畫「績效加薪」；僅有14.1%才是計畫「全面加薪」！對於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.1%。

楊宗斌解讀，雖然面對「後疫情時代缺工潮」，不過在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部分的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。

2024 加薪 景氣

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