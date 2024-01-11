促進合作同盟 李長榮集團融資950萬美元給日本電解

李長榮家族投資之李長榮集團國際宣布與日本電解簽訂合作同盟合約，融資950萬美元給日本電解旗下之電解美國，促進雙方合作同盟關係，並分享李長榮集團在美國的建廠與營運經驗。

電解集團向李長榮集團融資950萬美元，除了融資，集團旗下李長榮科技將透過技術合作，取得日本電解技術授權。

李長榮集團總裁李謀偉表示，透過本融資計畫，希望最終能夠為日本電解與李長榮科技帶來協同效應，日本電解與李長榮科技期望將完善產品組合與不同市場的客戶支持，並加強在特殊銅箔生產的技術合作。

李謀偉表示，李長榮科技的產品與市場策略與電解集團互補，李長榮科技擅長亞洲市場，而電解集團則是專注在日本和北美，透過對雙方資源的支持，預計能夠提供客戶全球性的生產、銷售、以及技術維運，此次合作希望能使雙方有更多彈性生產高端PCB銅箔的能力，預計用於台灣、中國以及全球的封裝基板、5G和進階駕駛輔助系統應用。

李長榮集團表示，期待雙方的技術專業、產品組合、和客戶經驗將有機會幫助電解集團加速達成中長期目標，透過增加銷售特殊PCB銅箔，最大化生產與銷售的協同效應。