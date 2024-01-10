乾杯加薪10% 今年再徵550人

為吸引更多人才加入，乾杯集團宣布2024年徵才調薪計畫，祭出基層正職社員本薪調升10%，受惠551人，無經驗正職社員起薪最高調升至40K，店長享有企業獲利分潤，年薪挑戰突破150萬，提升人力市場競爭力。第一季招募550位新血，並瞄準「壯世代」族群增設「營運協助專員」職缺。

乾杯表示，台灣人力受少子化影響，導致服務業缺工成為營運最大關卡，近年餐飲業表現節節向上，重現興旺景況，乾杯集團營業規模也在積極擴張當中，雖逐年提升且提供領先業界的薪酬與福利，但在人力缺乏、競爭激烈的餐飲市場中，人數仍遠遠不夠，也讓集團將眼光投向中高齡人才，量身打造全新職缺「營業協助專員」，將職務再設計為高適配性工作內容，並設立「一店一輔導員」協助壯世代適應職場，也讓年輕同仁能專注處理複雜工作，達到青壯互助合作之效果。

乾杯表示，集團2024年調升薪資並廣招550位新血，包含100位正職社員及450位計時社員，無經驗正職社員起薪36500元，加上招募困難地區津貼從3000調升至3500元，起薪最高可達40000元。透過「百萬年薪店長培訓計畫」，最快18個月通過考核晉升店長，每月可領到61500至85500元，另有三節、年終獎金，挑戰百萬年薪；計時社員起薪含全勤195元起，參加「乾杯之星計時社員培訓計畫」，依照6個月培訓期間及考核成果，最高可達時薪265元，比法定時薪183元高出69%。

為留住集團頂尖人才，乾杯也說，提供店長及副料理長以上職級的夥伴分潤共享集團獲利，凡達到目標獲利，店長級以上夥伴每年度將領到數十萬至百萬不等分潤獎金，和集團一同拼出越好的成績、領越多，打造共創、共享、共榮的幸福企業。