台泥 EnergyArk 儲能櫃美國 CES 展亮相 今年起義大利落地

台泥（1101）今（10）日宣布，旗下台泥儲能今年首度參加全球最大的 CES 國際消費性電子展，展出台泥儲能獨家研發的防火滅火 UHPC 儲能櫃，並在 CES 展中秀出唯一「充電儲能一體穩定電網架構」。台泥儲能表示，EnergyArk 已通過國際 UL 9540儲能系統安全認證測試，將攜手台泥歐洲子公司 Atlante 今年第2季在義大利建造歐洲第一個結合 EnergyArk 儲能櫃的充電站。

台泥董事長張安平表示，能源佈局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力，歐美在儲能發展無疑是世界先驅，期盼攜手夥伴相輔相成將事業做大。氣候變遷已經是現實，企盼供應商與策略夥伴都能加入台泥全球減碳行列，給未來子孫更多的選擇，給生命創造更多的可能性。

為了助陣台泥儲能，台泥旗下高端鋰電池公司能元科技，也特別從英國空運使用 Molicel 超高功率三元鋰電池的純電動賽車 McMurtry Spéirling，到 CES 會場展示，展現即便是需要超高功率充電的電動賽車，在台泥儲能開發的「EnergyArk 充儲一體」架構下，可以不衝擊電網並兼顧安全，穩定供應充電。

台泥儲能說明，過往台灣企業參加 CES 展多集中在電子產品與軟體類，隨著新能源議題興起，Vehicle Tech & Advanced Mobility 展區更受關注。其中包括現代、KIA、BMW、賓士、VinFast 等國際大車廠，以及瑞士 ABB、美國 EVgo、韓國 Chaevi、大陸 Star Charge 等知名充電樁品牌都在展中亮相，突顯高功率充電趨勢。不過台泥儲能表示，將預見將對電網造成極大負擔，因此儲能設備的搭配更顯重要。

台泥儲能表示，許多客戶在展場向台泥儲能商務團隊反饋，台泥儲能展出的 DC to DC 充儲一體架構能解決電力轉換上的損耗，使能源使用能更加有效，而且已經有運轉的實績，紛紛詢問台泥儲能何時會到美洲落地建站？

有觀展的歐洲客戶向台泥儲能公司透露，在他們國家要蓋超充站經常遇見電力申請問題，甚至比在台灣建置充電站申請饋線的時間還長，可達一年以上。CES 展所在地美國客戶更強烈表達，已有許多美國的充電案場要求加裝儲能系統，以穩定場域電網使用；尤其美國都是超級大物流倉，需要能提供大量電動貨卡的超充站，且營業用車亦不能因為電網斷電而停止運作，儲能及城市微電網架構儼然形成剛需。

台泥儲能此次參展也攜手全球策略夥伴並串聯台灣供應鏈：包括推出超高性能電動車電池模組平台的英國威廉斯先進工程 WAE、具有為 NASA 航太開發經驗的美國電池安全整合解決方案供應商KULR及充電樁系統開發盟友馳諾瓦。

台泥儲能與 WAE 合作開發可擴展式電池模組，具備高C rate 充放電，能量密度高於競爭對手10%以上，堆疊出不同電壓與容量，對未來城市級微電網的佈局將扮演關鍵角色。台泥儲能與 KULR 共同為儲能應用打造極具安全的電池，KULR 將把碳纖維熱管理技術專利融入到電池組的設計測試和生產。