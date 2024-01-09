擁這項專長平均薪資逾39Ｋ 商業數據分析人才需求遽增

為因應數位轉型浪潮，商研院開辦「商業大數據分析人才養成班」自即日起招生。這個由商研院數位創新學院承辦勞動部產業新尖兵試辦計畫所開設的課程，自推出後廣受各界好評，已堂堂邁入第十梯次，自即日起開放報名，符合參訓資格者勞動部將補助學費，每月另享學習獎勵金8,000元，名額有限。

商研院表示，台灣企業正迎接著數位轉型的浪潮，導致大幅增加對數據分析工具和科技的依賴程度。在商業發展中，以「數據為首」更成為未來成長最為關鍵的工作職務之一。

近年來，「商業數據分析」專業人才需求急遽增加，成為企業中新增職缺數最多的領域，尤其在零售、金融和科技行業需求最為迫切。商業數據分析自快速發展以來，已從開發階段進入實際應用階段。過去需要依賴技術人員處理的程序與環境，現在已可由非技術人員獨立管理。未來，商業成功與否將取決於企業人才是否能善用數據優勢，快速反應並即時應用於營運與服務，以創造競爭上的優勢。

商研院指出，「商業大數據分析人才養成班」課程針對新手設計，從Excel、Power BI、GA到Python全程實作，並帶入物件導向程式設計與Django網站框架，輔以商務上的範例帶功能，由淺入深，完整涵蓋了從零基礎到進階程度的內容。為讓學員在學習與就業上更有自信，更安排了輔導考照的內容，最多可以取得八張證照。完成本課程後，將具備資料擷取、管理、與分析等能力，培養學員具備轉換跑道、從事大量資料處理相關行業之能力。

此外，商研院還提到，「商業大數據分析人才養成班」課程所安排的內容皆依照企業對大數據分析人才之用人需求所規劃，結訓學員就業率達88%以上，大學學歷的平均薪資亦超過39K，顯示本課程受訓完之學員符合企業的用人需求。

「商業大數據分析人才養成班」課程日期為3月6日至6月7日，週一至週五，受訓名額有限，敬請提早報名，以免向隅。竭誠歡迎參加1月17日所舉辦之課程說明會，詳細課程內容請參考課程網址，或電洽：(02)7707-4975，訓練總監傅小姐。