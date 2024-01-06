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食物、照顧漲 長輩通膨壓力更大

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨首次正式發布高齡家庭消費者物價指數（ＣＰＩ），二○二三年全體ＣＰＩ年增率百分之二點五，但高齡家庭ＣＰＩ年增率高達百分之二點八，連同二○一八年起試編結果也顯示，高齡家庭ＣＰＩ年增率連五年高於全體年增率。

主計總處表示，高齡家庭ＣＰＩ在食物類及看護費權重高，加上相關價格也漲，因此高齡家庭ＣＰＩ皆高於全體平均值，意味高齡者得忍受比一般家庭更高的通膨壓力。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，高齡家庭ＣＰＩ指的是戶內人口都是六十五歲以上家庭，接近退休家庭，雖然一九九六年主計總處曾發布老人ＣＰＩ，但當時是指經濟戶長六十五歲以上，有可能二代同堂或三代同堂，消費支出調查會含年輕人支出，但此次是單純觀察退休或老人家庭的物價壓力，因此鎖定戶內人口都是六十五歲以上長者的消費支出，與一九九六年編訂的老人ＣＰＩ不同。

曹志弘表示，此次發布回溯到一○八年試編結果，五年數值都高於全體ＣＰＩ，高齡家庭食物類與個人照顧服務費權重占比較全體平均高，而這幾年大部分食物類及照顧費漲幅都不低。

若以去年個人照顧服務類漲幅百分之五點一九來看，高齡家庭承受的漲幅高達百分之六點四八，因此高齡家庭ＣＰＩ會高於整體。食物類漲幅也高出全體平均一個百分點。

美國、英國、新加坡也發布高齡或退休家庭ＣＰＩ。高齡化程度較高的日本二○二一至二○二二年間，高齡家庭ＣＰＩ較全體平均高出○點四個百分點。

消費者物價指數 退休

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