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去年CPI年增2.5% 15年次高

聯合報／ 記者陳素玲劉宛琳／台北報導

主計總處昨公布十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點七一，較十一月百分之二點九漲幅略降，二○二三全年ＣＰＩ年增率百分之二點五，創下十五年次高，僅次於二○二二年的百分之二點九五，也較主計總處去年底預測值百分之二點四六更高。若連同二○二一年的年增率百分之一點九六，民眾等於苦嘗三年高物價之苦。

ＣＰＩ連三年走高，象徵通膨居高不下，昨日行政院發言人林子倫表示，累積近兩年成長率已達法定條件，退休軍公教月退金歷經兩度調升後，今年有望再調整。政府樂見退撫給與能有所調升，並以不低於百分之四為目標，避免物價波動對退休人員的生活造成影響。

林子倫表示，退休軍公教人員定期退撫給與於二○一八年完成法制化程序，確保退撫照顧能與時俱進。同時考量近年物價波動情形，行政院於二○二四年中央政府總預算中已預先匡列四十四億元作為預備。

林子倫表示，行政院日前已與考試院進行溝通協調，並提早啟動相關調整機制，近期將由專業評估小組就調整比率進行審議。政府會積極盡早完成相關程序，其調整幅度也會同步回溯至今年一月一日，致力確保退休人員生活品質獲得良善照顧。

據主計總處統計，去年核心ＣＰＩ年增率百分之二點五八、外食費年漲百分之四點二八，雙創十五年次高，意味民眾生活日常接觸物品的漲幅未歇，感受特別深。

至於今年接下來通膨情勢，主計總處綜合統計處專委曹志弘說，由於去年農曆是一月底，基期較高，因此一月ＣＰＩ年增率可望縮小。不過整體漲幅收歛仍緩慢，今年第一季ＣＰＩ預估百分之二點四三，第二季才可能回落到百分之二以下。

曹志弘表示，去年國際原物料雖回跌，國內商品類價格年漲百分之二點一一，比二○二二年百分之三點五六明顯縮小，但因服務類漲幅擴大到百分之二點八七，其中邊境開放後娛樂需求增加，因此娛樂服務費價格上漲，且外食及房租漲幅仍延續，因此全年ＣＰＩ漲幅只較二○二二年略降。

核心ＣＰＩ部分，去年包括豬肉、沙拉油及蛋類等十七項重要民生物資全年漲百分之四點八，則是九年來次高。

另外，全年房租漲幅也有百分之二點一六，並未明顯下降。

消費者物價指數 退休 軍公教

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