經濟部說台灣不缺電？ 學者打臉：去年經濟差、用電量降

蔡總統元旦文告提及「台灣不該在核電爭議打轉， 朝非核前進確保產業競爭力」，為此，核能學會今召開記者會反駁。對於台灣到底缺不缺電？清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，去年1月至11月總發電量為2583.9億度，較前一年同期減少73億度，主要為去年經濟狀況不佳、各行各業用電量大幅下降所致，才驚險渡過缺電威脅，批評經濟部自欺欺人、典型鴕鳥心態。

經濟部稱去年備轉容量率達標，葉宗洸今質疑，去年全台只有大潭一部機組上線（未商轉），卻有核二2號機及興達1號機除役，停轉裝置容量（150萬瓩）高於新增裝置容量（112.5萬瓩），沒缺電難道真如經濟部所言，是新增再生能源容量與電力調度的功勞？

葉宗洸指出，去年1至11月總發電量為2583.9億度，較前一年同期減少73億度；去年1至11月再生能源發電229.6億度，較前一年同期增加14.3億度，由於再生能源整體開發進度嚴重落後，發電量明顯不足以彌補除役機組少發的電量。

他認為，預期的大停電之所以未發生，原因在於去年經濟狀況不佳，各行業用電量大幅下降，因而驚險度過缺電威脅。但經濟衰退不能當未來常態，經濟部誇口機組歲修機制與電力調度變佳，所以未來不缺電，那是自欺欺人、典型鴕鳥心態的說法。

葉宗洸還說，供電全年亮綠燈也非真實情況，台電每日備轉容量率燈號僅反應午時供電最充裕時刻，光電發電量最高的當下，備轉容量率達10%以上本非難事，光電歸零後的傍晚，才是供電是否吃緊的指標時刻，去年曾數次燈號逼近供電警戒橘燈，7月21日晚間8點30分甚至出現備轉容量率僅剩3%，現在台電官網每日公告的供電燈號參考價值根本極低。

他強調，除非政府冀望未來經濟持續「不」成長，否則今年核三1號機7月準時除役後，加上第三天然氣接收站尚未完工，新增燃氣機組無氣可用，缺電必然發生，大停電夢魘也將揮之不去。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員暨管理講座教授梁啟源去年指2024、2025年將缺電，引來經濟部發稿抨擊「梁教授定期發表的缺電論又來了」，更嘲諷「星座老師還沒分析明年運勢，梁老師就先展開缺電攻勢」，並強調進入再生能源時代後，電力調度、機組歲修的機制已完全不同，不再只是機組增除役的加減。

梁啟源今天說，2022年時再生能源占比僅8.3％，要在2025年達20％目標是「不可能的任務」，且第三天然氣接收站因外推方案要再延宕2.5年，大潭9號機也不可能在今年上線商轉，預估今年日尖峰備轉容量率僅1.2％，夜尖峰時段備轉容量率更是負0.6％，將面臨缺電危機。

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