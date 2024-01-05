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勞保紓困貸款正式開跑 最高可達「10萬元」 申請條件、限制一次看

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
勞動部勞保紓困貸款申請方式。圖/土地銀行官網
勞動部勞保紓困貸款申請方式。圖/土地銀行官網

勞動部勞保紓困貸款今（5）日起至1月19日正式開跑，最高貸款金額可達10萬元，除臨櫃辦理或郵寄以外，有資金需求的勞工朋友還可利用網路線上申辦，且六日皆可申請，勞保局核准後7個營業日內就會撥款至帳戶。

此次勞保紓困貸款共有五項條件，其中包含生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日113年1月19日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

不過，若已請領「老年給付」、「終身無工作能力之失能給付」或向其所屬機關請領「勞工保險補償金」等三項者則不得申請。

勞動部勞保紓困貸款可透過網路、臨櫃或郵遞等方式向土地銀行提出申請。貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，年利率目前為2.04%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

舉例來說，借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息170元，自第7個月開始每月繳本息3,422元。

勞動部表示，無論是採何種申辦方式，撥款日皆為勞保局核准後的7個營業日，屆時會以電子郵件或手機簡訊通知被保險人「已撥款」。

勞保 保險 勞動部

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