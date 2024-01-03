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排碳大戶留意！碳費徵收擬給予2.5萬噸免費額度
2024年起排碳有價，環境部今（3）日表示，針對碳費徵收對象，環境部規劃徵收碳費，碳費公式是將排放量減掉2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e），計算出應計費排放量後，再乘以收費費率，也就是說，大戶至少有2.5萬噸排碳「免費」。
環境部指出，由於碳費徵收對象是以2.5萬噸為起徵點，排碳達到起徵點以上須課碳費，低於起徵點免徵碳費，恐形成不公平競爭，因此在碳費公式設計上，僅針對排放超過2.5萬噸部分收費。
環境部上周提出碳費收費辦法草案，今日立即與民間環保團體、經濟部召開交流討論會議。
根據環境部規劃，碳費徵收對象是依規定應盤查登錄及查驗的排放源，且其全廠直接排放及使用電力間接排放產生排碳，合計達2.5萬噸CO2e的電力業及製造業。
環境部指出，應盤查登錄對象排放量2.23億公噸CO2e，涵蓋我國整體排放量約七成五；不過若排除掉電力業可申請扣除部分，大約剩1.5億、1.6億公噸，占比約五成五到六成左右。
不過環團擔憂，環境部給予碳費免費額度，將有損減碳力道。
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