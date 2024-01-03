經濟部：2023年光電併網量2.5 GW 達成量史上最高

經濟部能源署表示，2023年完成太陽光電併網量2.5GW，雖未達標，但達成量史上最高，併網量已是2016年的將近十倍，維持逐年成長的方向，持續朝20GW目標邁進。經濟部也已經掌握2024年目標案源，並與地方政府加強合作，兼顧綠電發展、環境生態與地方支持，持續追趕進度。

經濟部指出，綠電的國際需求逐漸增加，2016年時，可交易的綠電一年僅約60億度，根據統計2025年時產業對綠電的年度需求將超過200億度，也因此如果沒有發展綠電，國家產業的競爭力會深受影響，護國群山產業的產品也無法出口。因此能源署、地方政府，以及相關的公私部門都全力合作，推動綠電。以太陽光電為例，計算到2023年底，太陽光電併網量為2016年的將近十倍（9.8倍），每年可提供152.8億度綠電。

經濟部表示，2023年針對掌握案件持續列管推動，但近期光電發展成為政治攻防話題，確實影響進度。目前經濟部與法務部密切合作，成立打擊綠能犯罪聯繫平台，若有不法案件將積極轉送檢調，維護國內綠能發展環境。

經濟部指出，除了光電開發外，今年亦有電力升壓站等基礎設施遭陳抗，導致併網進度因需要社會溝通而延長時間，目前經濟部也委請第三方研究單位，就相關案場的變電站、升壓站實測電磁波情況，科學驗證結果都小於室內環境背景值，後續也要求業者持續就科學數據與地方溝通，以避免爭端。

經濟部強調，推動太陽光電是各國推動綠電最普遍的模式，推動以來從綠電設備、安裝工法、年限到回收，以及與屋頂、土地複合利用等面向上，都持續與各地說明溝通。同時也持續協助地方政府增加審查人力、補足量能。2024年依然會採取地面型、屋頂型光電兩者並行，持續推動國家發展所需的綠電。

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