PMI連10月緊縮…中經院：今年景氣內外皆溫

中華經濟研究院昨天發布去年十二月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數和十一月相比維持不變，仍為四十六點八，連續十個月緊縮。中經院院長葉俊顯以「除舊布新」形容製造業各產業的不均衡復甦，但整體製造業可望揮別陰霾打底的二○二三年，迎向溫和成長的二○二四年，今年景氣可望內外皆溫。

受到中國大陸及已開發市場的經濟活動疲軟，削弱對貨物商品的需求，全球製造業活動以疲軟情勢為去年畫下句點。根據標普全球（Ｓ&Ｐ Global）昨天公布的ＰＭＩ，多數亞洲國家去年十二月新訂單和產量減少，因消費者需求不夠熱絡。歐元區製造業ＰＭＩ上月僅微升至四十四點四；美國也連續三個月低於景氣榮枯分界線五十。

標普全球指出，上月的南韓ＰＭＩ下滑至四十九點九；泰、緬、越的景氣都處於萎縮狀態，印尼製造業ＰＭＩ五十二點二，在區域表現最佳，菲律賓製造業ＰＭＩ為五十一點五。

大陸方面，昨天公布的上月財新中國製造業ＰＭＩ為五十點八，連續第二個月擴張，為近四個月來新高。

台灣的ＰＭＩ則呈現連十個月緊縮，葉俊顯指出，目前電子產業在「除舊」，處於年底盤點庫存和補急單後，因為等待選後地緣政治的變化來調整產線和產品的布局，新增訂單和生產出現回跌的現象。基礎原物料、食品紡織產業則處於「布新」，出現新增訂單和未來展望由緊縮轉為持平。

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