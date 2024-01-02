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文曄收購加拿大通路商富昌電子案 獲中國核准

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗（右）。圖/聯合報系資料照片
文曄董事長鄭文宗（右）。圖/聯合報系資料照片

IC通路商文曄（3036）收購加拿大通路商Future Electronics全部股權案，在去年底（12月29日）獲中國大陸反壟斷局公告無條件批准，後續仍待其他國家主管機關審查。

文曄於去年9月中旬宣布以38億美元、達新台幣逾1000億元收購加拿大商Future Electronic100%持股，預計於2024年上半年完成交割，公司預期將有助擴增歐美版圖與產品線，提升營收與獲利。

文曄目前在全球半導體通路商市場約排名第四，次於艾睿、安富利、大聯大。先前市場傳出文曄收購案，遭中國主管機關卡關，恐無法過關，但在去年12月22日批准。

Future Electronics成立於1968年，為未上市的老牌且零負債公司，主要耕耘歐美市場，7成營收以車用、工控領域為主，被動元件更占營收的二成，去年上半年營收為29億美元，營業利益為2.28億美元，稅後純益為1.84億美元，純益率2.3%遠超越文曄的0.7%。

文曄取得營收占比最高的中國大陸反壟斷局後，後續仍取得美國及歐盟等地主管機構審查通過。文曄今日收盤價111.5元 ，下跌1元。

文曄 營收

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