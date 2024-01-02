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政見辯論會強攻缺水、缺電 國發會：一條水管救世界

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

昨天副總統辯論會在野黨候選人紛紛抨擊台灣缺水缺電問題，國發會回應，政府已針對產業需要先期規劃並持續進行「產業投資五大要素優化政策」，所謂「缺水」、「缺電」之說法並非事實。

國發會表示，政府已通盤考量國內外經濟情勢快速變遷，以及新興與戰略性產業發展需要，行政院於2021年12月7日核定新一期「產業投資五大要素優化政策」（110年至113年），積極打造良好環境，搭配前瞻基礎建設計畫的推動，為產業發展奠定堅實基礎。

用電方面，國發會表示，藉由再生能源的開發、節能措施的推動，以及新燃氣機組的建設，使備轉容量率大幅提升，降低空氣污染程度，增加高科技產業來臺深耕的信心。至2023年12月29日止，太陽光電累積併網量已達12.22GW，離岸風電累計已裝設完成283座風機，總裝置容量約2.25GW。至2023年透過台電公司電力交易平臺，協助電網進行電力調節服務，參與輔助服務者計99件，總容量48.8萬瓩；另累計完成260.3萬戶低壓智慧電表布建。

用水方面，政府透過開源、節流、調度、備援等作法，靈活運用水資源，其中前瞻經費挹注的石門水庫至新竹備援管的完工，成功使竹科度過百年大旱、達到「一條水管救世界」的重要任務，而其他備援幹管，可保障區域水源聯通調度，水質亦能獲得大幅提升。而新北市境內的翡翠原水管工程，則是提升雙北飲用翡翠水庫的居民，可供應大台北地區近6百萬名民眾用水無虞、水質提升。

而透過水庫清淤、人工湖、伏流水、再生及海淡水等水源，2017年迄今累計增加每日197萬噸水源（相當於全台18%用水量），未來供水及水源調度將更加穩定，充分供應民生與產業用水。

至於人才方面，國發會表示，為擴大國內勞動人力供給，政府配合產業發展，積極開發與補實產業所需人力，包括強化就業媒合、促進婦女及中高齡就業、推動缺工專案計畫、培育本土數位人才、調整聘僱移工資格等各項工作；並推動人口及移民政策，充實產業長期人力需求，包含跨部會推動人口及移民政策，透過延攬外國專業人才、增加國際學生、積極留用外國技術人力等方式，拓展外國勞動力來源。

國發會強調，在全球淨零轉型趨勢下，為確保我國產業的競爭優勢，未來政府除將就水、電、地、人才與勞動力等要素持續研提精進作為，亦將協助引導產業綠色轉型，強化產業韌性與調適能力，以帶動新一波經濟成長動能。

國發會 石門水庫 太陽光電

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