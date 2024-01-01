趙少康指新北有16座核電機組設置空間 經部回應：請先徵詢侯友宜意見

國民黨副總統候選人趙少康今（1）日在辯論會主張新北應有16座核電機組設置空間；對此，經濟部表示，趙少康主張在新北大量增建核電機組，應該先詢問長期連乾貯設施都不支持的新北市長、也是國民黨總統候選侯友宜的看法，「國民黨正副總統候選人搭檔的政見相反」。

經濟部表示，40年前台電規劃認為廢料存放不在電廠內，但現在廠內已在興建侯友宜要求的室內乾貯設施，若要用40年前的規劃將有空間限制，建議侯趙兩人也要先溝通。此外核四廠原保留擴充機組的空間，地質新事證調查顯示均有斷層穿越保留地底下，已不適合再興建機組。

針對核廢料處理，趙少康認為美國怎麼做，台灣就怎麼做、埋到地下就好。台電說明，事實上美國的高階核廢料（用過核燃料棒）的最終處置計畫「雅卡山（Yucca Mountain）計畫」，就因為當地民眾反對，2008年已經中止。從全球的經驗來看，也沒有正式營運的高放核廢料處理場。很多國家採取的乾式貯存存放，在新北市被卡關多年，「趙少康搭檔侯市長最了解情況」。

此外在穩定供電的努力上，經濟部表示，趙少康稱2023年不缺電是因為經濟不好，明顯與事實不符，事實上，最近幾年屢破用電歷史紀錄，2023年是史上第三的用電量，遠較過去更高，而台電依然維持穩定供電的調度。至於各界關切的事故性停電，從2012年高峰21019次持續下降，2023年的數據雖仍在統計，但預估大約為6000次左右。

經濟部表示，在野黨候選人批評綠電發展過急，但又強調RE100的重要性，顯然有些矛盾。事實上三個主要政黨候選人的政策願景，都認為2030年綠能應該達到大約30％，也代表綠電的規劃，與2025年核電廠依法停機除役並沒有因果關係。

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