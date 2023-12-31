第25屆金質雙金殊榮 首獎「中陽旭月」未演先轟動
建築界最高榮耀「第25屆國家建築金質獎」，由中陽集團台中市13期首發個案「中陽旭月」奪得住宅中層組規劃設計類全國首獎，日前更獲總統蔡英文接見，成績相當亮眼。
加上同屆參選並同獲規劃設計金獎認證的「中陽表參道」，這已是中陽集團繼「中陽森」得到24屆國家建築金質獎規劃設計類、施工品質類雙金榮耀之後，再次獲得國家級雙金殊榮的肯定。
中陽集團今年除了雙金認可之外，還以旗下大買家獲得2023 TOP5000傑出企業評比中的大型零售量販業第6名，以中陽建設獲得大型建築投資業的第63名，該評比是由中華徵信針對年營收1億元以上企業所實施的公信力評選。
此外，於13期首開先河的「中陽旭月」，主推不同於市場趨勢的大坪數高級換屋產品，還未正式公開，便引發同業及住宅市場關注。
從目前國家建築金質獎及國家品牌玉山獎公布資料來看，「中陽旭月」以曲線白派建築為全案規劃，隱有普立茲克大獎建築女爵札哈哈蒂的曲線美學之姿；透過最大超過7坪的大尺度錯層曲面陽台，使近年盛行的宜居陽台，呈現出更多樣化的面貌。
另藉由大量流線水池、空中泳池、中水回收、地下室天井、草坡綠廊，達到居家住宅微氣候調節的自然永續概念；整體將功能性與美學充分整合，實踐「中陽旭月」從流線開始，到最適住宅的建築思考。
中陽集團強調，得獎不只是肯定，更是企業展現責任的開始。成立於1980年中陽集團，多年來秉持永續經營與社會共好的理念，力行實踐企業社會責任，包含集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園共同響應，積極參與全台各項公益活動。
展望未來，中陽集團也將陸續進行不同的公益計畫，持續傳遞關懷與愛的力量，讓愛無限發散到台灣各個需要關懷的角落。
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