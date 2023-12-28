快訊

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

國中生遭割頸亡 柯文哲政見發表會默哀10秒：應思考預防重於治療機制

別亂餵！太平山上用麵包屑引誘「牠」 6旬翁誘拍畫面流出遭送辦

113年元旦起適用！台韓所得稅協定生效 成我第35個生效所得稅協定

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
110年11月17日完成異地簽署的台韓所得稅協定112年12月27日生效，113年元旦起適用，可避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅。記者陳儷方／攝影
110年11月17日完成異地簽署的台韓所得稅協定112年12月27日生效，113年元旦起適用，可避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅。記者陳儷方／攝影

財政部今（28）日公布，台韓所得稅協定12月27日生效，明（113）年1月1日起適用，成為我國第35個生效的所得稅協定，也是繼台日所得稅協定後，我國與東北亞國家的第2個所得稅協定。

我國與南韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定，簡稱台韓所得稅協定，110年11月17日完成異地簽署，待雙方完成使該協定生效的國內法定程序並相互通知，協定於112年12月27日起生效。

台韓所得稅協定共29條，規定合宜減免稅措施及稅務行政合作機制，包括股利、利息與權利金適用上限扣繳稅率10％、營業利潤或執行業務所得符合特定條件免稅，以及相關適用爭議解決機制等。

以台商取得南韓來源技術服務收入為例，協定生效前，台商在南韓未設有營業場所者，按服務收入總額扣繳22%；協定生效後，台商在南韓未設常設機構（PE），該技術服務收入在南韓免稅。

台韓所得稅協定訂有相互協議程序條文，雙方居住者認為已發生或將發生適用此協定的爭議時，可申請雙方主管機關諮商解決，例如跨國集團可依相關規定申請移轉訂價相對應調整，消除因一方發起移轉訂價查核調整而產生的雙重課稅問題；或申請雙邊預先訂價協議（BAPA），減少未來面臨任一方進行移轉訂價查核風險，提升租稅確定性，降低跨境貿易或投資租稅障礙，有助深化雙邊經貿投資合作關係。

經濟部統計，111年南韓為我國第5大貿易夥伴，我國為南韓第6大貿易夥伴；雙邊投資方面，截至112年10月，台商赴韓投資約29億美元，韓商來台投資約17億美元。

財政部表示，台韓雙邊經貿關係密切，且在半導體積體電路及記憶體製造方面具互補性，協定生效適用後，可提供雙方民間友善租稅環境，有助雙邊人員、商品、技術及資本流動，強化供應鏈、產業合作與韌性，並進一步開拓雙方食品、觀光、健康醫療、美容美妝與遊戲等產業合作契機。

所得稅 南韓 免稅 財政部

延伸閱讀

模擬北韓突襲 首爾逾千軍警罕見舉行國防演習

南韓童顏女神YTR「胸前開洞」現蹤九份 品嘗美食網直呼：大籠包

【Daily Podcast】紐約時報控告OpenAI、微軟侵權使用內容訓練AI／南韓演員李善均身亡背後，南韓警察調查與嗜血媒體問題

【Daily Podcast】南韓演員李善均身亡，先前捲入涉毒風波／蘇丹衝突擴大，數十萬名流離失所者再次踏上逃難之路

相關新聞

113年元旦起適用！台韓所得稅協定生效 成我第35個生效所得稅協定

財政部今（28）日公布，台韓所得稅協定12月27日生效，明（113）年1月1日起適用，成為我國第35個生效的所得稅協定，...

壯世代就業獎勵計畫 勞動部：完成法制後儘速發布

勞動部擬發就業獎勵鼓勵55歲以上依法退休者就再就業貢獻長才，但遭質疑是空頭支票，勞動部今天說，正參考現行各項措施及評估政...

環境部訂定環評審查廢棄物處理原則 共三大重點

環境部今（28）日發布環評審查廢棄物處理設施設置處理原則，供環評委員在審查時參考，包含適用對象及時機、區內處理為原則、須...

國發基金助攻數位健康產業 總投資額近260億元

台灣在少子化、高齡化夾擊之下，健康產業發展備受重視。國發會主委龔明鑫今天表示，政府將持續透過各計畫與投資，給予數位健康產...

符合減碳標準的二類水泥 明年起調降貨物稅、最多減50％

為鼓勵水泥業者配合2050淨零排放政策持續推動減碳，財政部今（28）日公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表，符...

科技產業園區投資金額逾410億元 將持續擴充產業空間

經濟部產業園區管理局(簡稱園管局)所轄10個科技產業園區，透過產業群聚吸引關聯產業進駐，並結合外部資源引進優質廠商入區投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。