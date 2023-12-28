113年元旦起適用！台韓所得稅協定生效 成我第35個生效所得稅協定

財政部今（28）日公布，台韓所得稅協定12月27日生效，明（113）年1月1日起適用，成為我國第35個生效的所得稅協定，也是繼台日所得稅協定後，我國與東北亞國家的第2個所得稅協定。

我國與南韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定，簡稱台韓所得稅協定，110年11月17日完成異地簽署，待雙方完成使該協定生效的國內法定程序並相互通知，協定於112年12月27日起生效。

台韓所得稅協定共29條，規定合宜減免稅措施及稅務行政合作機制，包括股利、利息與權利金適用上限扣繳稅率10％、營業利潤或執行業務所得符合特定條件免稅，以及相關適用爭議解決機制等。

以台商取得南韓來源技術服務收入為例，協定生效前，台商在南韓未設有營業場所者，按服務收入總額扣繳22%；協定生效後，台商在南韓未設常設機構（PE），該技術服務收入在南韓免稅。

台韓所得稅協定訂有相互協議程序條文，雙方居住者認為已發生或將發生適用此協定的爭議時，可申請雙方主管機關諮商解決，例如跨國集團可依相關規定申請移轉訂價相對應調整，消除因一方發起移轉訂價查核調整而產生的雙重課稅問題；或申請雙邊預先訂價協議（BAPA），減少未來面臨任一方進行移轉訂價查核風險，提升租稅確定性，降低跨境貿易或投資租稅障礙，有助深化雙邊經貿投資合作關係。

經濟部統計，111年南韓為我國第5大貿易夥伴，我國為南韓第6大貿易夥伴；雙邊投資方面，截至112年10月，台商赴韓投資約29億美元，韓商來台投資約17億美元。

財政部表示，台韓雙邊經貿關係密切，且在半導體積體電路及記憶體製造方面具互補性，協定生效適用後，可提供雙方民間友善租稅環境，有助雙邊人員、商品、技術及資本流動，強化供應鏈、產業合作與韌性，並進一步開拓雙方食品、觀光、健康醫療、美容美妝與遊戲等產業合作契機。

商品推薦