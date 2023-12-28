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台韓租稅協定 2024年元旦起適用

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

財政部表示，我國與南韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定在2021年11月17日完成異地簽署，嗣雙方完成使該協定生效的國內法定程序並相互通知，該協定於今年12月27日起生效，自2024年1月1日起適用，為我國第35個生效之所得稅協定，並為繼台日所得稅協定之後，我國與東北亞國家之第二個所得稅協定。

財政部說明，台韓所得稅協定共29條，規定合宜減免稅措施及稅務行政合作機制，包括股利、利息與權利金適用上限扣繳稅率10%、營業利潤或執行業務所得符合特定條件免稅及相關適用爭議解決機制等。

以台商取得南韓來源技術服務收入為例，本協定生效前，台商在南韓未構成其國內法規定之營業場所者，按服務收入總額扣繳22%（含地方所得稅)；協定生效後，台商在南韓未構成本協定規定的常設機構（PE）者，技術服務收入於南韓免稅。

財政部說明，台韓所得稅協定訂有相互協議程序條文，雙方居住者認為已發生或將發生適用本協定爭議時，得申請雙方主管機關諮商解決，例如跨國集團得依相關規定申請移轉訂價相對應調整，消除因一方發起移轉訂價查核調整產生之雙重課稅問題；或申請雙邊預先訂價協議(BAPA)，減少未來面臨任一方進行移轉訂價查核風險，提升租稅確定性，降低跨境貿易或投資租稅障礙，有助深化雙邊經貿投資合作關係。

財政部指出，依據我國經濟部統計，2022年韓國為我國第五大貿易夥伴，我國為韓國第六大貿易夥伴；雙邊投資方面，截至今年10月，我商赴韓投資約29億美元，韓商來台投資約17億美元。鑑於台韓雙邊經貿關係密切，且在半導體積體電路及記憶體製造方面具互補性，本協定生效適用後，可提供雙方人民與企業友善租稅環境，有助雙邊人員、商品、技術及資本流動，強化供應鏈、產業合作與韌性，並進一步開拓雙方食品、觀光、健康醫療、美容美妝及遊戲等產業合作契機。

財政部強調，未來將秉持平等互惠原則，持續推動與經貿投資往來密切國家洽簽所得稅協定，提供台商境外投資更完善租稅權益保障。

所得稅 財政部

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