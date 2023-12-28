快訊

新冠變異株JN.1來襲 台大醫示警：感染者的「無敵星星」將失效

遭割頸國三生裝葉克膜救不回 醫曝原因：嘗試召喚奇蹟的做法

T1聯盟／台啤雲豹也有最強外籍啦啦隊 秀背影網友就猜出是她

符合減碳標準的二類碳水泥 明年起調降貨物稅 最多減50％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表。圖／財政部提供
財政部公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表。圖／財政部提供

為鼓勵水泥業者配合2050淨零排放政策持續推動減碳，財政部今（28）日公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表，符合減碳認定基準的水硬性混合水泥及墁砌水泥（合稱二類水泥）貨物稅應徵稅額自113年1月1日起調降，由每公噸徵收440元，依添加物比率不同分別調減為260元或220元，降幅約40％或50％。

財政部說明，二類水泥採用替代原料，例如飛灰、高爐爐渣、石灰石等，可減少熟料使用，兼可達成減碳及廢物再利用的雙重效益，但現行貨物稅規定，二類水泥貨物稅每公噸440元，高於碳排相對較高的卜特蘭一型水泥每公噸320元的貨物稅，不利二類水泥的推廣。

財政部表示，為了鼓勵廠商生產減碳水泥，調減符合減碳認定基準的二類水泥的貨物稅應徵稅額，獲行政院核定後，28日公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表。

減碳認定基準及貨物稅應徵稅額分為3個級距，符合CNS15286水硬性混合水泥或CNS13512墁砌水泥，添加物比率≧15%，貨物稅應徵稅額每公噸220元；符合CNS13512墁砌水泥，添加物比率≧12%，貨物稅每公噸260元；符合CNS15286 水硬性混合水泥，添加物比率≧7.5%，貨物稅每公噸260元；不符合前項級距條件者，貨物稅應徵稅額每公噸440元。

財政部表示，國內產製符合減碳認定基準的二類水泥貨物稅納稅義務人，應備妥經濟部標準檢驗局或財團法人全國認證基金會（TAF）認證的實驗室出具載明添加物成分及比率之檢驗證明，向主管國稅局辦理產品登記後，才可適用減徵後的貨物稅。

不過，納稅義務人自設經TAF認證的實驗室所出具檢驗證明，財政部不予採認。另進口符合減碳認定基準的二類水泥，應逐批檢附證明文件才能適用。

貨物稅 減碳

延伸閱讀

消費者重視永續 奢侈品牌用減碳布料

15檔台股ETF 創新高價

智易結盟供應鏈 致力減碳

奇美買1萬噸碳權供「零碳」差旅 碳交所抵換範疇3熱門

相關新聞

1顆雞蛋7100台幣的那一年 新台幣之父做了這七件事

前陣子1顆雞蛋從3、5元漲到8、10元，讓消費者怨聲載道，其實在台灣一顆雞蛋曾經要價上千元！這是發生在1948年夏天至1...

多項新制明年上路 基本工資調漲、稅制優化等措施一次看

行政院綜合業務處於今於行政院院會報告「2024年元旦利多便民措施」，內容包括勞工基本工資調漲、軍公教調薪4%、調高202...

英業達葉國一投資醫療新創、籲法規開放 太座罵「你要背幾個十字架」

英業達（2356）集團會長葉國一被科技圈封是大善人，近年支持生技醫療新創不遺餘力，甚至因此被太座罵「要背幾個十字架？」但...

海關高層人士異動！關務署副署長屆齡退休 由陳世鋒升任

財政部關務署今（28）日公布高層人士異動，副署長劉莉莉即將屆齡退休，將由現任基隆關關務長陳世鋒升任關務署副署長，所遺職缺...

符合減碳標準的二類碳水泥 明年起調降貨物稅 最多減50％

為鼓勵水泥業者配合2050淨零排放政策持續推動減碳，財政部今（28）日公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表，符...

群益投顧1月財富管理月報：美元指數在100-106區間震盪

群益投顧發布1月財富管理月報指出，維持美元指數100-106區間震盪；隔夜指數交換顯示市場預估日本央行在2024年3月升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。