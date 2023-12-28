符合減碳標準的二類碳水泥 明年起調降貨物稅 最多減50％

為鼓勵水泥業者配合2050淨零排放政策持續推動減碳，財政部今（28）日公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表，符合減碳認定基準的水硬性混合水泥及墁砌水泥（合稱二類水泥）貨物稅應徵稅額自113年1月1日起調降，由每公噸徵收440元，依添加物比率不同分別調減為260元或220元，降幅約40％或50％。

財政部說明，二類水泥採用替代原料，例如飛灰、高爐爐渣、石灰石等，可減少熟料使用，兼可達成減碳及廢物再利用的雙重效益，但現行貨物稅規定，二類水泥貨物稅每公噸440元，高於碳排相對較高的卜特蘭一型水泥每公噸320元的貨物稅，不利二類水泥的推廣。

財政部表示，為了鼓勵廠商生產減碳水泥，調減符合減碳認定基準的二類水泥的貨物稅應徵稅額，獲行政院核定後，28日公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表。

減碳認定基準及貨物稅應徵稅額分為3個級距，符合CNS15286水硬性混合水泥或CNS13512墁砌水泥，添加物比率≧15%，貨物稅應徵稅額每公噸220元；符合CNS13512墁砌水泥，添加物比率≧12%，貨物稅每公噸260元；符合CNS15286 水硬性混合水泥，添加物比率≧7.5%，貨物稅每公噸260元；不符合前項級距條件者，貨物稅應徵稅額每公噸440元。

財政部表示，國內產製符合減碳認定基準的二類水泥貨物稅納稅義務人，應備妥經濟部標準檢驗局或財團法人全國認證基金會（TAF）認證的實驗室出具載明添加物成分及比率之檢驗證明，向主管國稅局辦理產品登記後，才可適用減徵後的貨物稅。

不過，納稅義務人自設經TAF認證的實驗室所出具檢驗證明，財政部不予採認。另進口符合減碳認定基準的二類水泥，應逐批檢附證明文件才能適用。

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