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對中順差達千億 學者：政治不利經濟

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「台灣對中國的貿易依存度仍有38%，貿易順差高達1千多億，如果因為政治而逆轉的話，將成為經濟最大的挑戰！」中央大學終身榮譽教授單驥27日指出，中國工業發展快速，已有能力拒絕台灣的原物料或半成品。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任則說，美國明年經濟預計下滑，恐影響台灣基本面。

股市信心大增

吳大任公布12月份消費者信心指數總數為70.06點，較上個月上升0.66點，也突破70大關。他指出，其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，下降幅度最多的指標則是「未來半年國內經濟景氣」。

他解釋說，雖然台灣經濟情況不是那麼理想，但股市信心指數卻穩定上漲，很大的原因就是因為美國聯準會已決定不升息，還有可能於明年第二季降息，大幅增加市場的信心，所以也反應在股市上。

吳大任說，目前台灣股市接近1萬8點，整體表現不錯，但股市現在有點背離基本面，尤其出口與製造相關的產業，與營收獲利有落差，明年能否持續還有很大的不確定性。他指出，尤其美國明年經濟恐怕因家庭消費力下滑，而有所下滑，連帶影響到台灣基本面，恐怕也會反應在股市上。

兩岸成經濟大挑戰

單驥說，明年上半年經濟景氣充滿許多不利的變數，像是如果兩岸貿易關係愈發緊張，對經濟有直接不利的影響。他指出，近期熱議的ECFA更是其中的關鍵，但牽扯層面恐不僅限於ECFA。

他指出，中國工業水準已經提高很多，更可能出現「超越式進口替代」，意味著中國是否要採用台灣的原材料或中間產品，有愈來愈大的選擇能力，更可隨政策變動，「台灣對中國的貿易依存度仍有38%，貿易順差高達1千多億，情況如果快速逆轉的話，這是台灣前半年最大的經濟挑戰。」

非核一定缺電

針對國內能源安全議題，中央大學台經中心研究員梁啟源說，目前台灣電源開發規劃的方向是「展綠、增氣、減煤、非核」，但多數電廠規劃進度嚴重落後，加上天然氣營運壓力偏高，我國僅有兩個天然氣接收站，我國LNG（液化天然氣）的安全存量不足。

他更指出，歷年光電與風電實際發電量已連續六年都落後目標值，2026年佔比要達20%的可能性甚低，加上未來中東地區政治風險持續升溫，恐造成能源價格走揚，加上天然氣基礎設備不足，不利於我國能源安全。梁啟源直言，「若非核政策不改，台灣將面臨長期停限電的危機」。

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美國聯準會 天然氣

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