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財政部：境外資金專法 創造國內投資1757億元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部昨日整理近年施政21大亮點，包含減稅、普發現金6,000元、囤房稅及房地合一稅等稅改、資金專法成果等。記者陳儷方／攝影
財政部昨日整理近年施政21大亮點，包含減稅、普發現金6,000元、囤房稅及房地合一稅等稅改、資金專法成果等。記者陳儷方／攝影

財政部今（26）日表示，在境外資金匯回專法落日後，專法引導回流的資金仍在持續投資，截至今年11月15日已有超過半數、共1,757億元在國內落實投資。

財政部昨日整理近年施政21大亮點，包含減稅、普發現金6,000元、囤房稅及房地合一稅等稅改、資金專法成果等。

財政部表示，因應美中貿易戰，為協助台商調整全球布局，並引導資金回流挹注國內產業，境外資金匯回專法在2019年8月15日上路，提供為期兩年的租稅優惠，鼓勵台商回台投資、拚經濟，專法在2021年8月16日落日。

境外資金匯回專法提供租稅優惠，第一年循專法匯回資金，稅率為8%，第二年稅率10%，免依一般所得稅制按20%稅率課稅，若資金投入實質投資，稅率還可再減半。

實施兩年結果，引導資金實際匯回3,351億元，國庫稅收進帳292億元，截至今年11月中旬，創造國內投資1,757億元，等於有超過半數以上匯回資金落實投資，其中多數為廠房、技術設備等實質投資，少部分為投資金融商品。

財政部指出，專法引導資金回台，在新冠疫情重創全球經濟時，台灣投資依然持續大爆發。

據經濟部統計，實質投資案件以直接投資為主，多數集中在電子資訊業、民生化工業、金屬機電業等，投資區位在北部最多，投資內容以設備技術為大宗。

財政部指出，透過專法匯回資金的用途皆有明確管控，也限制不能用於房地產投資；2019年財政部主動向亞太防制洗錢組織（APG）提出報告，獲APG肯定專法符合國際洗錢防制規範。

財政部 外資

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