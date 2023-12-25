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經濟部與地方攜手產業 首推5G智慧杆實證

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

經濟部產業發展署加速5G智慧杆產業國產化及應用發展，今（25）日舉辦｢5G智慧杆產業鏈論壇」場合，邀集包括5G智慧杆聯盟在內百餘位國內產、官、公協會代表，共同見證我國以5G智慧杆構築產業轉型、城市改造的新起點里程。

今年度經濟部產業發展署透過徵案輔導系統整合商(華電聯網)、資通訊產業(和碩（4938）、台達電、中華電信、耀登科技、安迅士等)、智慧杆體設計製造業(捷智康、達運精密、大同大學)等11家業者跨產業整合，催生臺灣第一個遵循國家標準，刻製的5G智慧杆實作與商用服務驗證示範案場問世。

經濟部產業發展署署長連錦表示，經濟部長久以來一直重視支持產業掌握新興科技與關鍵技術自主發展，積極推動跨域整合及數位轉型，根據國際市調公司(Global Industry Analysts, Inc.)報告，全球智慧杆的市場規模估算為137億美元，隨著智慧城市需求日漸增加，全球智慧杆市場規模不斷成長，預估2030年前達到590億美元經濟規模。

近年來在智慧城市、產業數位轉型、永續發展的演進，以及5G、低軌衛星新興科技結合的網路韌性需求下，5G智慧杆將成為政府推動城市基礎建設改造的重要元素，同時更是許多創新應用的新載體。

連錦強調，在我國領先全亞洲制定首部智慧杆國家標準後，經濟部產業發展署即著手加速推動5G智慧杆產業化，透過地方政府、5G智慧杆標準推動聯盟的協力下，獲得台南市政府響應釋出「藍晒圖文創園區」，以及高雄市政府釋出「愛河之心輕軌站區域」作為智慧杆商用實證場域，吸引臺灣產業跨域合作投入，後續整個5G智慧杆產業研發實證，將於明年元月展開，共同創作突破過去各地方以燈杆為載體的多元管理、應用整合技術壁壘限制、城市美學改造的解決方案，同時協助地方政府推升5G智慧杆創新應用、永續經營發展模式。

本次論壇除進行產、官、學研交流外，現場也進行5G智慧杆產業鏈垂直整合應用展示，展示內容包括一體式5G智慧杆、智慧共桿能源管理系統、AI智慧監控系統、天線解決方案、5G企業專網、室外廣告機、戶外空氣品質偵測器等項目，展現以5G智慧杆為基礎，兼具整合照明、電信網路、資通訊物聯網等不同領域產業互運性與城市美感，塑造產業鏈成型與領頭商業模式示範可期。

5G 經濟部

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