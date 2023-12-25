原油需求元月看升 台塑化：第4季不會虧損

國際油價第4季以來，從每桶95美元附近日前觸及75美元後，近期已漸回穩，台塑化（6505）董事長陳寶郎表示，每年第4季因為天候的關係，都是石油需求較弱的時候，而依據以往經驗，元月後需求會慢慢起來，也會支撐油價向上。儘管原油價格下行致營運承壓，但台塑化第4季不會由盈轉虧。

對於近期紅海危機持續升溫，陳寶郎指出，影響較大的是貨物運輸的部分，至於全球石油運輸網路中，僅有極少部分油輪航經紅海，所以影響有限，另外，伊朗部分輸送油管則有經過紅海，但目前油管不受任何影響。

台塑化表示，儘管冬季為歐美汽油淡季，但西北歐煉廠陸續傳出事故，影響歐洲汽油供給，且歐美汽油庫存偏低，使歐美汽油價差高於歷史同期，加上印尼煉廠定檢，12月印尼汽油進口可保持1,000萬桶以上，提供新加坡汽油價差下檔支撐。

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