勞保破產大限 將延後
勞保基金截至今年10月底收益數達651.6億元，勞保基金規模來到8,369億元，預計11月底勞保收益數還會大幅增加，加上政府近年積極撥補，原預訂勞保基金2028年用罄破產大限，有望因此延後數年。
勞動部表示，政府從2020年起編列預算挹注勞保財務，2020年編200億元，2021年220億元，2022年300億元，2023年450億元，2024年1,200億元；此外，疫後特別預算自2023年至2025年分三年編列，一年100億元。總計至2024年底，政府預計總共撥補勞保2,570億元，以確保勞保基金能維持一定水位。
勞保基金績效佳，亦有助於穩定勞保財務。根據勞動基金運用局公告績效，截至今年10月底，勞保基金規模為8,369億元，收益數為651.6億元，收益率8.56%。
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