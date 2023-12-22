快訊

披上競選背心…綠營地方大老再度挺侯友宜 稱「政治是一時、做人是永遠」

「賴皮寮」爭議擴大！賴清德萬里老家昨撤哨 國安局堅持非「倉促撤收」

影／邱國正探視海虎潛艦受傷5官兵 強調「憾事要檢討非責怪」

台灣碳交所國際碳權交易平台正式啟動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣碳權交易所於12月22日舉行國際碳權交易平台啟動儀式暨首購企業的授證典禮，為臺灣啟動碳交易揭幕。左起經濟部部長王美花、金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、環境部部長薛富盛及碳交所董事長林修銘。（臺灣碳權交易所/提供）
臺灣碳權交易所於12月22日舉行國際碳權交易平台啟動儀式暨首購企業的授證典禮，為臺灣啟動碳交易揭幕。左起經濟部部長王美花、金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、環境部部長薛富盛及碳交所董事長林修銘。（臺灣碳權交易所/提供）

為達成我國2050淨零排放的目標，提供本國企業取得國際碳權的管道，臺灣碳權交易所邀集國家發展委員會、金融監督管理委員會、環境部、經濟部等跨部會長官貴賓，今(22)日在新板希爾頓酒店舉行國際碳權交易平台啟動儀式，正式宣示啟動國際碳權交易平台，並辦理首購企業的授證典禮，由國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、環境部部長薛富盛、經濟部部長王美花及碳交所董事長林修銘頒發首批碳權購買證明予企業代表，總計有27家企業共襄盛舉，橫跨半導體、電子、金融、鋼鐵、化工、航運、紡織、貿易等臺灣代表性產業，期待透過各領域企業共同響應，達以大帶小之效。

林修銘表示，今日正式開板的「國際碳權交易平台」整合「碳權流」及「金流」，是我國第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台。王美花對於由證交所來辦理碳交易表示肯定，透過碳交易機制使企業了解排碳有價，並期待透過碳權接軌國際、增加與友邦的合作。環境部薛富盛指出，環境部已先後於10月12日公布溫室氣體自願減量專案管理辦法、12月15日預告「溫室氣體減量額度交易、拍賣及移轉管理辦法」草案以實現碳權交易，至碳費部分，預計明年成立碳費費率審議會。

黃天牧表示，金管會已推動企業永續發展的行動方案，鼓勵企業揭露溫室氣體範疇三資訊，並於今年8月發布我國接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖。在日本、韓國和東南亞國家都力推碳交易機制情況下，台灣碳交易平台的推出，亦在國際間展現碳交所的特質與競爭力。龔明鑫表達國發基金對碳交所的支持，並表示碳交易平台的成立，提供中小企業購買碳權的機會，符合國發會公正轉型的機制和作法。

在接軌國際方面，碳交所表示，近日已正式加入國際排放交易協會(International Emission Trade Association, IETA)。IETA於1999年成立，是一非營利組織，與國際碳行動夥伴組織(ICAP)、世界銀行(World Bank)並列全球碳市場三大研究組織，致力於建立國際通用的溫室氣體排放交易架構、推廣排放交易機制及提供會員因應溫室氣體排放的解決方案，目前會員已超過320個，包含國際知名之碳交所、碳權核發機構、碳權評等機構均為其會員。未來，碳交所將透過積極參與國際活動，介紹我國減碳制度及具體作為，使臺灣與國際接軌，為我國淨零轉型鋪路。

今日正式推出的國際碳權交易平台，首批共上架七個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則來自瑞士、英國、新加坡和臺灣。平台啟動首日交易順利進行，共27家企業參與(含金控子公司合計45家)，共交易88,520噸二氧化碳當量之碳權，成交價格落於每公噸3.9-12美元之間。

碳交所表示，有碳權交易需求的企業，自即日起可至碳交所交易平台線上開戶（網址：https://carbonmarket.tcx.com.tw/index.do），並可於碳交所官網查閱碳交所規章。國際碳權交易平台的啟動，象徵台灣正式邁入碳有價時代，未來碳交所將持續開發多元之碳權專案上架，以滿足不同供應鏈及企業的需求，加速臺灣邁向淨零轉型之路。

參與碳交所國際碳權交易平台的首購企業代表。（臺灣碳權交易所/提供）
參與碳交所國際碳權交易平台的首購企業代表。（臺灣碳權交易所/提供）

太陽能發電 國發會 金管會

延伸閱讀

影／王美花：注意大陸石化產業的擴張影響

指「這點」是經濟的生死門 龔明鑫：比2%關稅重要非常多

美中貿易戰燒向鴻海？工業富聯子公司列美觀察清單 王美花：助廠商了解規範

吳欣盈指COP28藍區進不去 薛富盛駁：個人意見 尊重

相關新聞

蔡明忠獲頒輔大榮譽法學博士 專訪時細數他與舉重女神郭婞淳的緣份...

天主教輔仁大學將於明年1月5日頒發榮譽法學博士給富邦集團董事長蔡明忠，校長江漢聲對蔡明忠極為推崇肯定，「蔡先生對社會無私...

國際碳權交易平台今登場 首日交易8.8萬公噸碳權

國際碳權交易平台正式登場，首批碳權今（22）日於台灣碳權交易所掛牌交易，共有27個買家，成交8萬8520公噸碳權，成交金...

碳交所平台今天上線 兆豐金入列首批買家

台灣碳交所交易平台今天上線，兆豐金控是首批買家之一。兆豐金控總經理蕭玉美表示，面對國際永續趨勢，兆豐集團將運用碳核算金融...

三大退休金30年內破產怎麼辦？ 退協建議三方向改革

2024年總統大選進入倒數計時階段，中華民國退休基金協會呼籲三黨候選人正視我國退休金制度問題、並啟動轉型改革，為年輕世代...

中研院估2024年經濟成長3.02% ECFA變數影響有限

中央研究院經濟所今天公布最新經濟預測，下修2023年經濟成長率至1.34%，估2024年成長率達3.02%，展望明年經濟...

王美花：大陸石化產業大量擴產、傾銷問題 更讓人擔心

針對大陸宣布取消部分ECFA優惠關稅，工商界憂心衝擊台灣就業市場，經濟部長王美花今（22）日表示，目前是沒有影響到就業，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。