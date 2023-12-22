華邦電積極減碳 參與碳交所國外減量額度交易平台啟動

記憶體廠華邦電（2344）今（22）日宣布，公司受邀參與台灣碳權交易所的國外減量額度交易平台啟動儀式，希望透過參與國外碳權交易，用於企業經營相關活動之碳中和需求，創造多元永續效益。

華邦電表示，在2050淨零排放策略進程中，公司以主動碳排減量為優先考慮步驟，並於過程中評估如何以碳權抵銷為輔達成2050淨零排放目標。碳交所國外減量額度交易平台啟動為台灣碳權交易重要里程碑，讓台灣企業可在國內交易平台買賣國際碳權，並增加取得國際碳權的管道。

本次華邦電於碳交所採購之國際碳權項目為來自亞洲、非洲等6國之自願性減量額度專案，經由國際獨立機構黃金標準（Gold Standard, GS）所核發，內容包含潔淨水源、太陽能發電及風力發電，碳權額度將用於日常營運活動碳排放自願性抵換使用，期望透過碳權交易抵減企業本身碳排放外，亦能達到保護及恢復與水有關的生態系統、促進對能源基礎建設與清潔能源技術的投資、尊重當地居民權益等多項 SDGs 目標，創造多元永續效益。

華邦電表示，公司持續投入綠色產品與技術的發展、關注再生能源政策、國內外碳權市場發展、法規及碳中和趨勢變化，期許從各種面向積極接軌國際永續倡議，支持國內外永續行動，共同邁向淨零排放目標。

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