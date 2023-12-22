2024經濟如草莓舒芙蕾 中研院：二力道調控不慎恐塌陷

中央研究院今（22）日針對2023、2024年經濟成長率提出最新預測，受到出口疲弱、企業投資意願低迷影響，造成今年經濟成長不如預期，因此下修經濟成長率至1.34%。2024年則預期在高速運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外需與投資可望恢復成長動能，但全球景氣復甦仍略顯蹣跚，估2024年經濟成長率為3.02%，勉強「保3」，但二預測值皆為國內所有預測機構最低。

中研院經濟所兼任副研究員林常青表示，2024年經濟面臨「三在壘」和「二風險」，看好明年出口、投資、消費的表現，卻也面臨美國何時降息拿捏是個挑戰，以及大陸經濟下行調控，資本外流嚴重，房地產景氣低迷，則是明年經濟成長最大不確定因素。明年的景氣氛圍，可以說是，「雪融春暖偶寒風」。

林常青並以「草莓舒芙蕾」形容2024年的經濟情勢，草莓象徵初春的希望，但蓬鬆輕盈的舒芙蕾在製作過程中其調控力道相當重要，一旦調控不好就會塌陷。而牽動明年經濟情勢發展的二大調控力道，分別是美國降息，以及大陸經濟下行如何利用政策促進整體復甦。

中研院分析，民間投資部分，受到緊縮貨幣政策影響，投資資金成本上升，在全球經濟需求不振的情勢下，企業投資步調緩慢，預估2023年全年成長率年減9.70%。預期明年製造業景氣將逐漸回溫，而上半年廠商庫存應已適當調節，遞延投資將逐步落實。再者，半導體廠商持續投資先進製程，佐以綠能與減碳設備投資情勢看好，廠商投資意願可望增強。再加上跨境旅遊需求使航空業擴增設備，預估2024年實質民間投資年增3.05%。

對外貿易部分，今年受到全球商品需求不振影響，中研院預估2023年全年實質商品及服務的輸出成長率年減4.39%。不過，今年10月國際貨幣基金組織（IMF）預測明年全球貿易量將成長3.5%，優於今年的0.9%。新興科技續強以及消費性電子需求漸趨活絡，將有助出口動能上揚，加上跨境旅遊暢旺，可望帶動旅行收支增加，中研院預期2024年全年實質商品及服務的輸出成長率為6.23%。

林常青表示，目前大環境仍充滿諸多不確定因素，包括：美國與大陸經濟前景不明；主要經濟體貨幣政策動向牽動全球金融市場波動；各地地緣政治風險、氣候變遷等影響能源、農工原料供需與價格，均持續影響全球經濟復甦的速度。