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聯合再生開發案 國發基金：並無密會之情事

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對在野立委再次提及2022年立委翁重鈞所詢問之事項，質疑國發基金對於其投資的公司投後管理不力，讓聯合再生公司（3576）的子公司聯合再生能源工程公司轉售股權予台灣和暄綠能公司一事，國發基金今（18）日強調「並無密會之情事」。

國發基金並指出，為了解翁委員所質詢內容，國發基金數度透過電話與電子郵件洽該公司人員進行瞭解．並於2022年3月21日邀請公司人員前來說明，並無密會之情事。

同時，國發基金也強調，將持續監督轉投資事業，除透過董事會協助監督外，並要求公司按季提供財務報告，另於決算書及轉投資事業營運及資金運用計畫書中揭露轉投資公司財業務情形，以利立法院監督。

國發基金 再生能源

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