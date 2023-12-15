MSCI：COP28對投資人的九大啟示

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）閉幕，本次會議達成重要協定，各國將根據全球氣候目標，轉型脫離化石燃料。這象徵近200年來的主要能源來源將發生歷史性的改變。MSCI研究部總結COP28所帶來的九大投資人關注要點：

一，加強氣候戰略的時機已到：COP28目標是在2030年前將溫室氣體排放量減少43%，到 2035 年減少60%。這種轉變既為企業帶來風險轉型，也帶來資產重新定價的機會。

二，協定的最終影響取決於執行情況：雖然COP28達成的協議象徵邁向脫離化石燃料的第一步，但要將協議轉化成實際經濟成果仍具挑戰性。

三，清潔能源轉型加速：投資人可關注各國在再生能源及能源效率方面的目標，因為有可能影響未來公布的工業和財政激勵政策，對減排的可行性構成關鍵影響。

四，化石燃料前途未卜：石油和天然氣生產商的前景，在更大程度上將取決於已宣布支持低碳轉型的國家。部分石油及天然氣企業已承諾適度改進甲烷及天然氣燃除，這既是良好的商業行為，也減少對環境的影響。

五，儘管談判波折重重，但碳市場仍站穩腳跟：由於COP28沒有足夠時間用於國家間碳交易及碳市場的磋商，實施這些措施的時間表因此推遲。如果 COP29 能優先考量這些問題，將大有裨益。

六，核電時代歸來：美國、法國、加拿大、英國等至少22個國家達成共識，在 2050 年前將全球核電產能增加兩倍。儘管承諾的實質細節和影響仍有待觀察，但這表明大國務求把握每一種可行的替代能源方案。

七，各國政策須明確清晰：各國政府已開始嘗試大膽新穎的政策。政策制定者正在了解在政策實施過程中，行業和私人融資所遇到的痛點，以消除在擴大氣候投融資時所面臨的障礙。

八，氣候與自然的關聯緊密：這次峰會重申自然與氣候之間的關聯性。儘管挑戰不斷，但框架已經存在，各國也在制定法規和改進現有模式，數據限制將不再是不作為的藉口。

九，多邊氣候談判的意義：COP28 也許是最具爭議的峰會，但仍成功達成協議，證明多邊主義對於全球應對氣候變化有重要意義，公共及民間部門領袖都對氣候風險有更深入的了解。

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