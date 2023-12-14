營造業移工已核定逾萬名 花敬群：若仍不足將與勞部再討論

行政院會今（14）日通過擴大盤點廣建社宅，內政部次長花敬群表示，社宅是國人高度支持的政策，已非鄰避設施，希望持續擴大興建，目前營造量能足以支撐社宅開發需求，至於缺工問題，勞動部核定1.5萬名營造移工，約剩4,000名額度，將陸續核定，若仍不足，後續會再與勞動部討論。

內政部今日在行政院會報告，未來要求整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，在直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%供社宅使用，並專案讓售給中央政府興辦社宅，另於都更及大眾運輸導向開發（TOD）的「容積獎勵」及「增額容積」項目亦需優先納入提供社宅。

花敬群下午出席國家住都中心與潤泰創新攜手舉辦「長安段公辦都更案」簽約典禮，會後受訪時表示，國人需要社宅，政府若有機會大規模整體開發，應更積極儲備長期社宅基地，也可透過區段徵收、公辦都更整合大範圍基地，規劃更具規模、經濟效益的社宅。

花敬群指出，長期以來地方政府推動市地重劃、區段徵收，標售抵費地來彌補開發成本，卻也對價格上漲產生定錨。經過長期觀察及檢討，透過要求地方政府在重劃區、區段徵收地區劃設一定土地供社宅使用，以呼應社宅政策。

花敬群表示，一般而言，區段徵收案約有10至15%會變成抵價地，其中留設5%（以直轄市為例）專案讓售給中央，等於是約三分之一的開發成本。

不過外界質疑，中央拿走3至5%，地方可標售的抵費地變少，是否會導致抵費地標售價格更加飆漲？花敬群回應，未來都更操作模式非常多，不是非得從標售來彌補開發成本，就看縣市政府如何操作。

花敬群也提到，都更容積回饋做社宅部分，並未強制百分比，因個案狀況有所不同。他表示，不希望地方政府「賣容積」，只拿回饋金，對社宅供給並無幫助，後續也會提醒地方政府。

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