台灣觀光協會成立67週年 賴清德：以觀光立國為決心 打造獨一無二品牌

台灣觀光協會(TVA)今日舉辦67週年年會，出席的副總統賴清德致詞時表示，觀光是台灣重要的戰略產業，未來將推動「觀光立國、世界台灣」，透過六大願景，壯大台灣觀光產業。而在六大願景中，賴清德提及兩岸觀光發展，在對等尊嚴及互惠原則下，推動兩岸交流，發展多元觀光。

賴清德指出，六大願景第一是，延續「觀光立國」目標，2030年發展觀光產業為兆元產業；第二，部部有觀光，各地有觀光，發展「觀光主流化」，以國家高度打造國際觀光品牌；第三，推動地方觀光資源整合平台，打造台灣多元特色的區域旅遊產品。

第四，籌設「觀光研訓暨國際推廣」專責機構，強化市場研究調查、人才培育訓練，積極推動國際觀光行銷；第五，輔導觀光業者全面數位化—協助中小型旅行社、旅館及民宿等旅遊業者運用數位工具，與國際社會接軌；第六，在對等尊嚴及互惠原則下，推動兩岸交流，發展多元觀光。

賴清德認為，在美麗的台灣風景之外，人民的生活方式也是深受外國朋友喜愛的台灣體驗，台灣的步道、釣蝦等都是非常特別的體驗，同樣可以發展觀光。他邀請觀光業者一起努力，打造獨一無二的台灣觀光品牌，讓全世界看見台灣、走進台灣。

行政院副院長鄭文燦說，預估本週就能達到來台旅客600萬人次目標，未來仍有許多努力目標，包含明年3月開放兩岸團客旅遊，讓旅遊業者提前做好準備；推動旅宿業人力媒合，提高服務品質能量；推動主題式觀光，推廣更深度、更多元、高品質的主題旅遊產品。

交通部王國材部長表示，今年觀光署與台灣觀光協會攜手業者赴多國宣傳台灣，提升台灣在國際上的品牌形象及知名度。政府在9月15日完成觀光署升格，人力與資源皆比以往更充足，加上各部會一起加入推動觀光、凝聚產業共識，全力拚觀光。感謝所有觀光業者齊心協力擦亮台灣觀光品牌、行銷到全世界。

台灣觀光協會會長葉菊蘭指出，根據聯合國世界觀光組織(UNWTO)最新報告指出，今年全球國際旅客人次可望達13億人次，恢復至疫情前的九成。台灣在疫後國際知名度大增，在許多國際線上旅遊平台搜尋熱度提升，深受國際旅客青睞。期盼在觀光署升格後，能夠落實觀光主流化，成立行政法人專責觀光國際推廣工作，並設立觀光研訓院，分析國內外的市場脈動，精準布局觀光市場策略，帶動台灣觀光的永續發展。

商品推薦