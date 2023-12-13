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電電公會李詩欽：未來需求聚焦 AI 晶片、高階顯示、綠能

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影

台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽今（13）日表示，對台灣科技企業來說，目前最需要的幾項技術，包括「AIoT及晶片應用」、「高階製造及顯示技術」、「智慧車電及綠能」三大項，自己希望能借助政府的力量，大幅增添企業研發動能，期盼能實際為在地企業做好準備，並進一步搶攻未來商機。

李詩欽今日出席與經濟部合作舉辦的「經濟部產業技術司X技術需求媒合會」，並於致詞時指出，經濟部長期支持科技研發，對提升臺灣企業附加價值有很大貢獻，對此，電電公會背後約有三千多家企業會員，遍布全臺灣各地，自己期盼能藉由政府的力量帶領產業升級。

李詩欽指出，目前電電公會旗下會員從事的產業別涵蓋「資通訊產業」、「半導體產業」、「光電照明產業」、「重電與供電產業」、「網路服務」、「汽車電子」、「電子零組件」等，可說是臺灣產業公會中，擁有最豐富類別的公會。此次技術媒合會，從產業技術司上千項成果中，挖出對電電公會企業會員來說最需要的幾項技術，借政府力量增添企業研發動能，期盼能為企業搶攻未來商機。

李詩欽 經濟部 半導體

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